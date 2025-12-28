La doctora Sara Martín, sobre el color de la orina tras la Navidad: "Cuidado si es así de oscura"

Si hay una época del año en el que se realizan más celebraciones de forma acumulada, sin duda es la actual. La Navidad es un momento en el que tanto familia como amigos se juntan para hacer grandes comidas y cenas. Y también, en el caso de muchas personas, importantes ingestas de alcohol.

Es por ello que hay que tener especial cuidado con lo que se come y se bebe en estas fechas tan señaladas, sobre todo por los excesos.

Una familia celebra la cena de Navidad. / ·

Sara Marín, médica, ha compartido en redes sociales el cuidado que hay que tener con ciertos consumos en estas fechas. Una ingesta moderada de alcohol no tiene por qué suponer problemas graves a priori, pero si eso se extiende, puede derivar en algo peor.

Marín explica que observar nuestra orina nos puede ayudar a darnos cuenta de si nos estamos pasando o no con la toma de alcohol.

“Cuidado si esta Navidad tu pipí está así de oscuro porque puedes estar dándole a tu riñón demasiado duro”.

No solo lo dice por el alto consumo del alcohol, sinot ambién por la falta de agua. "Si tu pis sale más oscuro de lo normal, lo más habitual es que te falte agua, sobre todo si has bebido alcohol y se te ha olvidado beber agua".

Con el color de la orina podemos interpretar si tenemos algún problema de salud / Freepik

Eso sí, explica que "aun así, no siempre es solo deshidratación: algunas vitaminas, ciertos medicamentos o, en casos poco frecuentes, problemas musculares tras ejercicio muy intenso también pueden cambiar el color". En cualquiera de los casos, para saber si estás deshidratado, “prueba a pellizcarte, y si la piel tarda en volver al sitio, estás deshidratado.

Cuidado porque tu corazón también se agota y te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque la misma sangre que pasa por tus riñones es la que lleva el oxígeno y los nutrientes a todo tu cuerpo. Si hay menos volumen de sangre, tus neuronas pueden deshidratarse y encogerse, y a tu órgano le falta alimento y, con el tiempo, se pueden dañar”.