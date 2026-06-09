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Doctora de la Puerta, experta en microbiota: "Los probióticos alteran tu microbiota"

La especialista explica que estos suplementos pueden ser útiles en determinados casos, pero advierte de que no sustituyen unos hábitos de vida saludables

Doctora de la Puerta

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Claudio Torres

Los probióticos se han convertido en uno de los suplementos más populares de los últimos años. Sin embargo, la Doctora de la Puerta ha lanzado un mensaje que invita a reflexionar sobre su uso durante una conversación en el podcast del cardiólogo José Abellán: no siempre son necesarios y no deberían utilizarse como sustituto de unos hábitos saludables.

Durante la entrevista, la especialista explicó que los probióticos pueden ser herramientas muy útiles en determinados contextos clínicos, pero defendió que la prioridad debe estar en la alimentación y el estilo de vida. "Los probióticos hay que tomarlos para sacarte de un sitio", señaló, haciendo referencia a situaciones concretas en las que la microbiota necesita apoyo adicional.

La experta reconoció que ella misma recurre a estos suplementos en algunas etapas del año debido al estrés. "Yo tengo la microbiota medio bien, pero tengo mucho estrés. Entonces, a temporadas tomo probióticos porque sé que mi estilo de vida en determinadas épocas del año me aprieta", explicó.

A lo largo de la conversación insistió en que existen numerosos tipos de probióticos, desde formulaciones con una única cepa hasta combinaciones multicepa, con diferentes funciones sobre el organismo. Sin embargo, advirtió de que la clave no está únicamente en elegir un producto determinado.

"Yo soy la primera defensora máxima de los probióticos, los utilizo muchísimo", afirmó. No obstante, añadió que antes de recomendar cualquier intervención es necesario analizar el contexto de cada persona. "Tienes que sentarte con el paciente y decir: a ver, ¿cómo comes? ¿Cómo vives?", resumió.

Su planteamiento pone el foco en una idea cada vez más repetida por especialistas en salud digestiva: la microbiota depende de numerosos factores cotidianos, como la alimentación, el descanso, el ejercicio físico o los niveles de estrés. En ese sentido, los suplementos pueden servir como apoyo puntual, pero difícilmente compensarán hábitos poco saludables mantenidos en el tiempo.

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Por ello, la Doctora de la Puerta recuerda que los probióticos sí modifican la microbiota intestinal, pero que su función no es actuar como una solución universal. Antes de recurrir a ellos, considera fundamental revisar aspectos básicos del estilo de vida que, a largo plazo, tienen un impacto mucho más profundo sobre la salud digestiva y el bienestar general.

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