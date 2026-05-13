SALUD
Doctora de la Puerta, experta en microbiota: "Estas combinaciones te ayudarán a modular la fermentación, optimizar la biodisponibilidad de los nutrientes y aumentar la producción de metabolitos clave"
La experta ha subido una publicación centrada en las mejores combinaciones para cuidar tu microbiota y tu salud
La doctora María Dolores de la Puerta comenzó a investigar la microbiota en el año 2000. Desde entonces, la cirujana se ha convertido en una de las principales divulgadoras científicas sobre esta especialidad.
De hecho, ha publicado 'La microbiota estresada', un libro donde la autora "demuestra cómo todo lo que pasa por nuestra cabeza influye de manera inmediata en nuestro intestino", según la sinopsis.
Cada semana, la experta comparte una recomendación sobre la microbiota en sus redes sociales. Recientemente, de la Puerta ha subido una publicación centrada en las mejores combinaciones para cuidar tu microbiota y tu salud.
"Porque no solo importa qué comes, sino cómo combinas los alimentos", comienza la médico. Según explica en el post, esta mezcla de alimentos tiene múltiples beneficios para la salud del organismo.
"Estas combinaciones te ayudarán a modular la fermentación, optimizar la biodisponibilidad de los nutrientes y aumentar la producción de metabolitos clave", añade la especialista.
Combinaciones para cuidar tu microbiota y tu salud
- Plátano poco maduro + yogur/kéfir
- Legumbres + cúrcuma.
- Frutos rojos + avena.
- Tomate + AOVE.
- Espárragos + ajo + cebolla.
- Manzana + chucrut.
- Cacao puro + avena.
"Esto es nutrición sinérgica aplicada a la microbiota y tiene muchísimo sentido clínico porque he buscado combinar: sustratos fermentables, moduladores microbianos y facilitadores de absorción", detalla en el comentario.
Durante una entrevista con El Periódico, de la Puerta explicó que "en el intestino también tenemos neuronas, que son las células que tenemos en el cerebro y ambas partes tienen conexiones directas e indirectas a través del nervio vago y a través de sustancias".
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