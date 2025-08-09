El doctor José Manuel Felices explica cómo debes cortar la fruta: Pista, lo has hecho mal toda la vida

La fruta es uno de los alimentos que recomiendan todos los médicos para mejorar nuestra salud. Esta comida no solo es deliciosa, sino que también está llena de vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para nuestro organismo. Sin embargo, pueden ser un riesgo si no se cortan bien, como explica el doctor José Manuel Felices.

Puede parecer algo insignificante, pero la forma en que cortamos la fruta tiene un impacto importante en la salud, especialmente cuando se trata de niños o personas mayores. El doctor Felices explica por qué nunca deberíamos cortar la fruta en horizontal.

Según explica, cortar frutas como uvas, fresas o plátanos en sentido horizontal puede aumentar considerablemente el riesgo de atragantamiento. "Si cortas la fruta en horizontal, cuando pasa por la garganta no entra bien, y en personas con dificultades para tragar puede causar asfixia", advierte el doctor en uno de sus vídeos.

El corte vertical es una forma más segura de consumir fruta

La clave está en cambiar el tipo de corte y hacerlo en vertical. Este método, según el especialista, facilita el paso de los alimentos por la garganta y reduce el riesgo de atragantamiento, especialmente en niños pequeños o adultos con dificultades para deglutir.

Felices recuerda que estos pequeños gestos pueden salvar vidas y recomienda: "Es un truco que parece muy simple, pero que puede marcar la diferencia".

La prevención es tan sencilla como aprender a cortar bien un alimento. Aunque muchos nunca se lo habían planteado, cada vez más expertos en nutrición, salud y primeros auxilios coinciden en que prestar atención a estos detalles puede evitar sustos mayores.

La próxima vez que cortes fruta, piensa en vertical y tus niños agradecerán.