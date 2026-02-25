Un doctor desvela los mejores deportes desde el punto de vista de la salud: "Cada uno tiene sus pros y sus contras"

El deporte y la salud están estrechamente vinculados, y uno de los mayores referentes en este ámbito es el doctor Alfonso del Corral, médico especializado en deportistas y exjugador del Real Madrid Baloncesto. Hace unos días, compartió un nuevo video en su cuenta de TikTok, en el que revela cuáles son los mejores deportes desde el punto de vista de la salud.

Entre el tenis y el pádel, el especialista no dudó en elegir el tenis por diversas razones: "Siempre las pistas suelen tener tierra abatida o de hierba y el pie desliza. En definitiva, sufre menos el aparato locomotor".

Si es mejor el baloncesto o el fútbol, del Corral fue tajante: "Cada uno tiene sus pros y sus contras. Yo me quedo con el baloncesto, puesto que he sido baloncestista profesional, y también, efectivamente, tiene menos lesiones".

El motivo que destacó es que "los tacos en el fútbol se agarran a la hierba y más en los impactos. En cambio, en el baloncesto se desliza un poco sobre el parqué".

Respecto a qué es más sano si el gimnasio o el crossfit, el doctor confesó: "Claramente, gimnasio". La razón es que "el gimnasio es para todo el mundo y puedes fortalecer el abdominal. En cambio, el crosfitt es "exigente y aprieta más", y aseguró que no todo el mundo puede hacerlo.

Del Corral recomendó antes hacer ciclismo que running, ya que "para las rodillas, evidentemente, mucho mejor el ciclismo y para la espalda, porque el running produce un impacto".

"Todos los deportes con impacto tienen mayor desgaste, fundamentalmente, de cadera, rodillas y tobillo. Entonces, el ciclismo, evidentemente, es mucho mejor. Y con los años, cuando uno empieza a tener artrosis, el ciclismo se permite, en cambio, el running no", señaló.

Por último, aclaró que "el deporte es necesario a todas las edades", pero advirtió: "Lo único que hay que adaptar es qué deporte en cada edad. Cuando tienes 20 años no tienes ningún problema, pero cuando tienes 80 años, pues tienes que hacer deportes que no comporten un gran riesgo".