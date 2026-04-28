Doctor Aurelio Rojas, cardiólogo: "Tener pocas relaciones sociales puede aumentar alrededor de un 30% el riesgo de infarto o ictus"

El cardiólogo Aurelio Rojas ha alertado en sus redes sobre un factor de riesgo cardiovascular que pasa desapercibido: la soledad y el aislamiento social. En una sociedad obsesionada con las dietas, el gimnasio y los suplementos, este experto recuerda que las conexiones humanas son igual de vitales para el corazón.

Rojas cita un metaanálisis con más de 2 millones de participantes que vincula la soledad con un incremento del 26-32% en la mortalidad general. Tener escasas relaciones sociales eleva un 30% el riesgo de infarto o ictus, según declaraciones de la American Heart Association basadas en revisiones de cientos de miles de adultos.

No se trata de estar físicamente solo, sino de sentirse desconectado, incluso rodeado de gente. El cuerpo lo percibe como una amenaza continua: genera más estrés crónico, inflamación elevada, peor sueño y un sistema inmunológico debilitado, lo que acelera el desgaste cardiovascular.

Estudios como el de la Universidad de California confirman que este aislamiento objetivo o percibido actúa como factor independiente, comparable a la obesidad o al sedentarismo, y empeora el pronóstico en pacientes con enfermedades cardíacas previas.

La pandemia agravó el problema, especialmente en jóvenes y mayores, con un 40% más de riesgo de eventos recurrentes en personas que estaban muy aisladas y que, por lo ocurrido durante este período, recibieron muy pocas visitas (o ninguna) durante un largo período de tiempo.

El auge de la desconexión social

Datos de la OMS estiman más de 871.000 muertes anuales ligadas a la soledad, vía cardiopatías e ictus. Un estudio de Harvard realizado con 12.000 personas de edad avanzada vincula la soledad crónica a ACV por inflamación y presión arterial alta.

En España, algunos datos muestran riesgos del 29% para coronariopatías y 32% para ictus debido a la ausencia de relaciones sociales, un dato que podría ser equiparable al de la ansiedad laboral, que también es otro de los factores importantes que pueden afectar al corazón.