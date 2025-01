La doble de la infanta Sofía de Borbón que está causando furor en redes

Las redes sociales se han convertido en los últimos años en la herramienta perfecta para crear conexiones entre varios mundos que antes eran muy independientes entre sí; llegando a juntar realidades que nada tienen que ver a priori, tal y como ha ocurrido con el de la infanta Sofía de Borbón y una TikToker de Rusia.

La cosa es que una influencer de esta última nación, la cual recibe el nombre de Liara dentro de la red social, ha subido una serie de vídeos a la plataforma que han recibido miles de comentarios y respuestas por parte de varias personas residentes en España.

El motivo de esto último tiene que ver en que la TikToker cuenta con un parecido impresionante con la ya mencionada infanta Sofía de Borbón. Algo que ha quedado patente a través de las palabras que aquellos que han visto sus vídeos dedicaban a la propia influencer.

"A mí no me convencéis de que no es la infanta Sofía de Borbón" es solo uno de los múltiples comentarios que ha recibido Liara y que podrían servir cómo ejemplo de un fenómeno que se está viralizando mucho en los últimos días a falta de que la TikToker responda de alguna manera ante lo que está ocurriendo con su presencia en redes sociales.