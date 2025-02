Doble expulsión en 'Bake Off' desata lágrimas, resignación y sorpresa en el programa

La competencia en 'Bake Off: famosos al horno' se ha puesto más intensa que nunca con la anunciada doble expulsión. Si la semana pasada nadie tuvo que colgar el delantal, esta vez el jurado no ha tenido piedad y ha decidido que dos concursantes abandonaran la cocina. Sin embargo, la reacción de los participantes ha sido completamente diferente según el eliminado.

Todo comenzó con cuatro nombres en la cuerda floja: Yurena, Cristina Tárrega, Isabel Gemio y Víctor Sandoval. La tensión se podía cortar con un cuchillo cuando los jueces anunciaron al primer eliminado de la noche. Yurena fue la primera en despedirse y, como era de esperar, su salida estuvo cargada de emoción.

La artista, visiblemente conmovida, no pudo evitar las lágrimas al despedirse. "Sabía que este iba a ser el día", dijo entre sollozos. Sus compañeros también se dejaron llevar por la emoción, mostrando lo mucho que la querían en la competencia. "No soy una gran pastelera, pero lo he dado todo", afirmó Yurena antes de abandonar la carpa. Su despedida fue de lo más emotiva, con sus compañeros intentando consolarla y más de una lágrima derramada.

Pero las emociones dieron un giro cuando se anunció al segundo eliminado: Cristina Tárrega. A diferencia de Yurena, su salida no provocó tantas lágrimas, sino un visible suspiro de alivio en Isabel Gemio y Víctor Sandoval, quienes lograron esquivar la eliminación. Cristina, sin embargo, se lo tomó con calma. "Estoy contenta y cómoda", declaró, aunque no perdió la oportunidad de lanzar su apuesta por el ganador: "Sinceramente quiero que gane Nagore, se está dejando la piel".

Entre todo este drama, también hubo un momento de alegría. Mario Marzo fue coronado como el mejor pastelero de la noche, llevándose por primera vez el delantal dorado. Hasta ahora, otros como Nagore, Pol Espargaró o Lidia Torrent habían conseguido el título, pero esta vez el reconocimiento fue para él. Sus compañeros lo felicitaron y celebraron su triunfo, demostrando que, a pesar de la competencia, también hay espacio para la alegría.

Y por si la noche no había sido lo suficientemente intensa, hubo una última sorpresa. Pol Espargaró anunció que debía abandonar el programa temporalmente debido a compromisos laborales. Pero aquí viene lo curioso: ha dejado su lugar en manos de una persona misteriosa que lo sustituirá en las próximas galas. ¿Quién será? Aún no se sabe, pero una cosa es segura: si esa persona es eliminada, Pol no podrá volver.

Bake Off se pone cada vez más interesante y con giros inesperados, la competencia está que arde.