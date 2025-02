DNI rápido: cómo renovar tu DNI en España sin esperas

Uno de los principales problemas a la hora de renovar el DNI en España es la larga espera, en algunos casos de meses, para obtener una cita en la comisaría de la Policía Nacional más próxima. Son pocas las administraciones que realizan un procedimiento importantísimo para toda sociedad, pero hay una forma de renovar el DNI rápidamente, sin tiempos de espera. ¿Quieres saber cómo puedes conseguir tu DNI renovado de forma exprés?

DNI exprés: el método para renovar el DNI rápidamente

Cuando hablamos de DNI exprés o DNI rápido, estamos refiriéndonos a un nuevo método para renovar el Documento Nacional de Identidad que pretende acabar con las largas esperas. Basado en un Módulo de Expedición Múltiple (ME) disponible únicamente en algunas comisarías, se trata de un módulo con una cabina doble, con un agente al otro lado, que puede atender a dos personas al mismo tiempo, renovando el DNI y haciendo el pago al momento.

Ya no hace falta hacer fotografías antes de acudir a la comisaría si optas por el ME porque el módulo toma una foto del interesado y obtiene sus huellas dactilares a la vez.

Consulta con tu comisaría más cercana si disponen del Módulo de Expedición Múltiple (ME) y procura cumplir con sus requisitos: disponer del DNI anterior a renovar, no haber cambiado datos como domicilio o filiación, que queden menos de 180 días de validez y que no sea una primera expedición.