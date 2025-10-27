DjMariio, youtuber español, sobre la posibilidad de ir a vivir a Andorra: "En ningún momento se me ha pasado por la cabeza"

DjMariio es uno de los youtubers más importantes de España. El de Móstoles empezó en YouTube con vídeos relacionados con videojuegos, especialmente con el FIFA. Poco a poco se fue ganando el cariño de sus seguidores y empezó a tener mucha fama, algo que le ha permitido hacer cosas que jamás se hubiese imaginado. Por ejemplo, grabar en la casa de Cristiano Ronaldo.

A pesar del éxito cosechado, el creador de contenido siempre ha tenido claro una cosa: jamás se iría a vivir a Andorra. El de Móstoles no hará como otros youtubers que se han marchado a Andorra para pagar menos impuestos, donde la carga tributaria es mayor para sostener el Estado de bienestar.

DjMariio volvió a recordarlo en una entrevista que concedió en el pódcast de Iker Casillas, exfutbolista del Real Madrid: "En ningún momento se me ha pasado por la cabeza".

No obstante, es consciente de que "pagamos mucho" en España, admitiendo que "en Andorra hubiese ahorrado mucho dinero y tendría más dinero ahora". El de Móstoles prefiere quedarse en Madrid para disfrutar de su entorno más cercano.

"Pero yo lo digo siempre y ya lo he dicho muchas veces. Yo los jueves voy a jugar con mi padre a fútbol sala. Yo voy a comer con mi madre entre semana. A mí esas cosas no me las puedes quitar", compartió el streamer.

El de Móstoles tiene claro que, en este momento, prioriza su vida actual, en un año muy especial para él, ya que ha dado el 'Sí, quiero' junto a su pareja, Noe. El streamer aseguró a Casillas que "prefiero tener a mi gente cercana en mi casa".

No es la primera vez que DjMariio dice públicamente que no se irá a vivir a Andorra, debido a que lo comentó en 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano, asegurando que "yo no me voy a Andorra, si esa es tu pregunta. Me mantengo aquí"..