FAMOSOS
Un DJ se negó a trabajar con Lamine Yamal y ahora se arrepiente: "Mi mayor error"
David Bacardit Mirabet compartió la historia con todos sus seguidores de TikTok
El cumpleaños de Lamine Yamal dio mucho de qué hablar. La fiesta del de Rocafonda, celebrada el 12 de julio de 2025, reunió a más de 200 invitados, entre ellos gran parte de la plantilla del FC Barcelona, influencers, cantantes y amigos cercanos del jugador. Sin embargo, generó polémica por la decisión de incluir a personas con enanismo con un propósito meramente recreativo.
Después de varios meses del cumpleaños del '10' culé, la fiesta vuelve a estar en boca de todos tras la confesión que hizo David Bacardit Mirabet, un DJ de Tremp (Lleida), en sus redes sociales.
El de Lleida ha querido contar la historia después de varios meses, ya que no sabía si debía contarlo. El joven empieza el vídeo diciendo que "perdí la oportunidad de trabajar de DJ en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal".
No tiene dudas de que es "mi mayor error como DJ". Todo surge a partir de este correo electrónico que le envían y enseña a todos sus seguidores de TikTok:
"Mi nombre es ***** os escribo desde el Departamento de Producción de ***** agencia de comunicación de *****. Me pongo en contacto con vosotros porque el próximo 12 de julio tenemos una activación en Barcelona con motivo de cumpleños de Lamine Yamal.... El evento sería una jornada en la que se presentará una obra de arte por sus 18 años y donde se harán diversas actividades en su barrio. Nos encantaría animar la jornada con la presencia de un DJ y es por eso que necesitamos que nos envíes un presupuesto lo antes posible para poder compartir".
Según David Bacardit, el correo electrónico "se me fue al correo basura o algo y lo vi un mes después". Al verlo, tuvo que rechazar al '10' culé, ya que "tenía una actuación y no podía decirles que no".
Sin embargo, ahora el de Lleida se arrepiente y lanza un mensaje a Lamine Yamal: "Lamine si el próximo año lo ves, sí que puedo venir este año eh...".
