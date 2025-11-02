El divertido despiste de Juan del Val con Gonzalo Miró: "Le dan un premio y ya ni me saluda"

Juan del Val (Madrid, 1970) es escritor, guionista, presentador y desde hace una semanas, ganador del Premio Planeta por su novela 'Vera, una historia de amor'. Además del galardón, el colaborador de 'El Hormiguero' fue dotado con un millón de euros por ganar el certamen.

Después del reconocimiento, Juan del Val ha visitado varios programos de radio y televisión para hablar de su trabajo. Recientemente, el escritor ha visitado 'El Partidazo de COPE', programa deportivo presentado por Juanma Castaño.

El colaborador de 'La Roca' se sentó en la mesa del estudio, junto al resto de tertulianos. Algunos espectadores se percataron de que al entrar, no saludó a su compañero de cadena, Gonzalo Miró.

Durante la conversación, Juanma Castaño hizo referencia al vínculo del tertuliano con el invitado, que no se había percatado de su presencia. "Claro, porque sois compañeros en el programa de La Sexta", decía el presentador.

En ese preciso momento, Del Val miraba a su alrededor, sorprendido de ver al colaborador de Atresmedia: "¡Claro, cojones, perdóname!", exclamó el director. "¿Ah, que no me habías conocido? Digo agarra el premio y ya ni me saludaba", bromeó Miró.

Lo más surrealista de la situación es que Gonzalo Miró estaba justo en la silla contigua, pegado al invitado. "Te estaba mirando a tí, que estás a la izquierda, él está a la derecha", decía en referencia al comunicador.

"Es que he dormido dos horas y media", añadía el escritor, que había asistido a la gala del Premio Planeta durante la noche anterior. Por otro lado, no le han parado de llover las críticas al escritor desde que publicó el fallo. El próximo miércoles, 5 de noviembre, se publica la novela del autor.

Al día siguiente, ofrecerá una entrevista a Pablo Motos para 'El Hormiguero', programa donde trabaja. En la misma, promete responder a los comentarios que ha recibido: "Deseando que llegue el jueves... Después de todo lo que se ha dicho y escrito, creo que ahora me toca hablar a mí", comentó en redes sociales.