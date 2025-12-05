La divertida imitación del expresidente del Betis: "Lopera salva la Navidad en Bormujos"

Estas navidades, el Ayuntamiento de Bormujos ha decidido recrear el famoso vídeo de Manuel Ruiz de Lopera"salvando" al Real Betis en 1992, cuando se convirtió en presidente del club verdiblanco.

La alcaldía ha compartido el anuncio a través de redes sociales con motivo de la presentación del programa navideño. Luis Paniagua, portavoz del gobierno municipal, ha señalado que buscaban hacer "algo simpático que tuviera repercusión y que todos los amantes del fútbol pudieran recordar".

"Es un vídeo mítico que hemos visto muchísimas veces sevillistas y béticos, que ha generado numerosos comentarios y que ahora desde el respeto y la simpatía hemos querido recrear dentro del universo Bormujos", ha explicado el representante.

La localidad sevillana ha producido un vídeo representando la pieza original, con la interpretación de cinco niños de Bormujos. Según el diálogo, los infantes realizan una imitación de Manuel Ruiz de Lopera, Ángel Martín, José Antonio González Flores, Guillermo Molina, Luis Bellver y Ana María.

La grabación representa la icónica reunión de Lopera, en una sala de su casa, junto a varios de sus consejeros, buscando la solución para salvar al Betis. En aquel momento, se decía que faltaba mucho dinero para salvar al club bético.

En esta ocasión, lo que necesita "Don Manuel" son caramelos, carrozas, conciertos y luces para celebrar la Navidad en el municipio sevillano. "La Navidad ya está aquí, o esto lo resolvemos de aquí a las dos o nos quedamos sin Navidad este año", advierte uno de los niños.

"Necesito, aproximadamente, 800 millones de caramelos en 25 minutos. Tenemos que salvar la situación de la Navidad. La Navidad no puede morir, porque sería una alegría para muchas personas. Y yo ese disgusto no se lo puedo dar a los niños de Bormujos, que para mí son lo más grande", recrea esta imitación de Lopera.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Bormujos ha publicado una segunda parte, siguiendo con la escena. "La Navidad está a salvo, esa es la mayor satisfacción. No le hemos dado alegría a muchas personas, que ya estarían con la botella de champán brindando por la muerta de la Navidad. Y desde ahora, yo te prometo, que vamos a hacer un Bormujos grande", continúa el pequeño intérprete.

Finalmente, la imitación de Manuel Ruiz de Lopera termina con la misma frase que sentencia al final de la famosa pieza videográfica: "Señores, a mí me colgarán, a mí me odiarán, pero la Navidad está a salvo".