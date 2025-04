La disputa entre Manuel y Montoya en la palapa de 'Supervivientes 2025'

En los últimos días, la dinámica de 'Supervivientes 2025' ha cambiado para siempre. La unificación de playa Misterio con el resto, ha mostrado sus primeras consecuencias en Cayos Cochinos.

La vuelta de Manuel González no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, Anita no podía contener las lágrimas al verle y recordar toda la situación vivida en 'La isla de las tentaciones'.

En este contexto, Jorge Javier Vázquez ha tratado las imágenes en la última gala del programa de Mediaset. Durante el 'oráculo de Poseidón', Manuel ha podido escuchar las palabras de Montoya sobre él y Pelayo.

"No te metas si no viviste lo que pasó", admitía el de utrera. "Comentaré y hablaré de lo que me dé a mí la gana", respondía el gaditano. Mientras, Anita reaccionaba a la conversación, demostrando su poco interés con un "qué pereza más grande".

Seguidamente, Pelayo ha opinado sobre las palabras de Montoya ante las cámaras: "No me pueden afectar las cosas que dice alguien que no me importa, no nos llevamos", decía el experto en moda. "Te has reído del drama que yo he pasado, para mí eso es ser sinvergüenza, pero yo estoy conmigo mismo", aclaraba el sevillano.

Después de varias semanas en playa Misterio, la organización de 'Supervivientes 2025' ha querido tener un detalle con los concursantes. Manuel González, Nieves Bolós y Makoke han recibido la impunidad en las nominaciones. Además, Pelayo Díaz y Alex Adrover han ganado la prueba de líder. De esta forma, han nominado directamente a Montoya y Koldo.

En cuanto al reparto de puntos, Carmen Alcayde y Anita Williams han recibido la mayor cantidad de nominaciones. Por lo tanto, Koldo, Anita, Carmen y Montoya tendrán que luchar por la salvación esta semana. Un resultado sorprendente, ya que muchos de los nombres partían como favoritos en las quinielas del concurso.