La discusión de Montoya y Anita con Carmen Alcayde tras su acercamiento con Pelayo

Este jueves, 'Supervivientes 2025' perderá uno de sus concursantes más polémicos. La ruleta de Poseidón marcó las nominaciones de la semana pasada, señalando a Montoya, Anita y Carmen Alcayde. Durante su estancia en Honduras, el trío se ha mostrado como una de las mayores alianzas. No obstante, su futura expulsión ha provocado algunas fricciones entre ellos.

En la última emisión de 'Conexión Honduras', la organización del concurso ha decidido realizar los posicionamientos. En primer lugar, Sandra Barneda ha querido saber cómo se encuentran los nominados.

"Me sentó doblemente mal por la nominación y por lo que son mis amigos, mi familia aquí. Me lo esperaba porque con Pelayo ha sido un eterno enemigo. Ha sido muy triste porque esta relación se acaba", apuntaba Alcayde.

La amistad entre los concursantes ha sido uno de sus principales alegatos. Sin embargo, un posible acercamiento de Carmen Alcayde a Pelayo ha provocado una discusión con Montoya y Anita, que no entienden su comportamiento.

En las imágenes, el influencer le decía a Carmen que "no lo tengo tan claro que te vayas tú". Por su parte, la televisiva respondía que "te doy 1.000 euros si me quedo y mis latas de toda la semana".

La expareja de 'La isla de las tentaciones' no entendía el tono bromista de su compañera. "Estas imágenes no las esperaba. Si criticas a una persona... No sé", decía Montoya.

"El otro día en palapa Carmen dijo que no entendía porque me hablaba con Pelayo si me había llamado ladrona y ahora yo no entiendo porque ella se habla con él de esta forma", añadía Anita. "Para mí lo que ha dicho Anita... Yo si critico una cosa voy a lo hecho pecho", terminaba el sevillano.

La presentadora, Sandra Barneda, se ha quedado sin palabras al ver la discusión entre los tres amigos. "No pensaba que esto ocurriría, pero está ocurriendo. Hay una pequeña escisión en el trío", comentaba.