SALUD

Una discusión de 5 minutos con tu pareja puede afectar a tu intestino, según un experto en persuasión

¿Sabías que discutir daña gravemente tu salud intestinal?

Descubre cómo es realmente tu pareja por su forma de discutir

Descubre cómo es realmente tu pareja por su forma de discutir / Sport

David Cruz

David Cruz

Una discusión breve con la pareja puede tener consecuencias mucho más profundas de lo que parece. Así lo ha explicado Xavier Pirla, ingeniero civil y especialista en programación neurolingüística, durante su participación en Lopezandlopezpodcast, un formato que tiene muchísimos seguidores en TikTok.

Según este experto en persuasión, bastan apenas unos minutos de conflicto emocional para que tu organismo desencadena reacciones fisiológicas relevantes.

"Solo necesitas una discusión de cinco minutos con tu pareja para que estés media hora o una hora con permeabilidad intestinal", un concepto que hace referencia a una alteración de la barrera intestinal, que deja de ser complemento impermeable y permite que ciertas sustancias pasen al torrente sanguíneo.

Xavier Pirla sostiene que este tipo de situaciones activa mecanismos similares a los de una reacción alérgica: "dos o tres minutos de discusión son suficientes para que cambie tu fisiología y tu cuerpo genere una respuesta inflamatoria", explica.

El estrés derivado del conflicto impactaría directamente en el sistema inmune, generando un desequilibrio que va más allá del plano emocional y que se puede traducir en molestias gastrointestinales.

En la descripción del vídeo compartido en redes sociales, el podcast refuerza esta idea señalando que los conflictos breves "activan procesos inflamatorios y generan estrés fisiológico" con efectos directos sobre la salud de nuestro intestino: una conexión entre las emociones y el bienestar físico que no podemos pasar por algo.

La reflexión final que deja el fragmento de esta entrevista es muy simple: "cuidar cómo discutimos también es cuidar el cuerpo que sostiene nuestra vida". Una frase que resume muy bien el contenido del vídeo.

