El discurso inicial de Guardiola, comprometido con Palestina: "Los hemos dejado solos y abandonados"

El Palau Sant Jordi de Barcelona ha sido el escenario este jueves por la noche del Concierto por Palestina, una cita solidaria que ha reunido a más de una treintena de músicos y personalidades del mundo de la cultura y el deporte. El acto, emitido en directo, forma parte de la campaña internacional ACT X PALESTINE y busca visibilizar la situación humanitaria que vive el pueblo palestino.

Uno de los momentos más destacados de la velada ha sido la intervención de Pep Guardiola, que ha mostrado públicamente su compromiso con Palestina. El entrenador ha dado la bienvenida al público y ha subrayado la necesidad de no mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de la población civil, especialmente de los niños afectados por el conflicto.

Guardiola ha ofrecido un mensaje cargado de emoción y denuncia, reflexionando sobre las imágenes de menores atrapados bajo los escombros y separados de sus familias. Sus palabras han conectado con el espíritu del concierto, poniendo el foco en la responsabilidad colectiva y en la urgencia de la solidaridad internacional. “Pienso en lo que pensamos cuando veo a un niño en esas imágenes suplicando dónde está su madre, que ha quedado bajo los escombros; pienso en los niños… Los hemos dejado solos y abandonados", decía el técnico del Manchester City en 2Cat.

La presencia del técnico catalán ha reforzado el carácter simbólico del evento. Su implicación ha servido para vincular el mundo del deporte con la defensa de los derechos humanos, mostrando que figuras públicas de primer nivel pueden utilizar su voz para apoyar causas humanitarias y de justicia social.

La entrega de Guardiola por el pueblo Palestino

El pasado 18 de noviembre se disputó en el Estadio Olímpico Lluís Companys un partido benéfico entre Catalunya y Palestina. Guardiola ya ha mostrado en más de una ocasión su apoyo con el país, tras todo el sufrimiento durante los últimos años. Más de 30.000 asistentes ondearon banderas catalanas y palestinas y corearon consignas a favor de la libertad de Palestina.

Pep Guardiola definió el encuentro entre Cataluña y Palestina como mucho más que un evento deportivo. “Es un partido más que simbólico. Con este enfrentamiento, los palestinos verán que hay una parte del mundo que piensa en ellos”, afirmó el entrenador, subrayando el valor del fútbol como altavoz de solidaridad internacional.

En la misma línea, Guardiola expresó una dura crítica al abandono que, a su juicio, sufre Palestina por parte de la comunidad internacional. “El mundo ha dejado a Palestina sola. No hemos hecho absolutamente nada. Ellos no tienen ninguna culpa de haber nacido allí”, señaló, antes de añadir con contundencia: “Todos hemos permitido que destrocen a todo un pueblo. El mal ya está hecho y es irreparable”.

El técnico catalán fue especialmente crítico con los dirigentes políticos y su falta de respuesta ante la violencia en Gaza. “No me puedo imaginar a una persona que pueda defender las masacres en Gaza. Nuestros hijos podrían estar allí”, afirmó, mostrando su indignación, y concluyó: “Tengo muy poca fe en los mandatarios. Hacen lo que sea para mantenerse en el poder”.

Guardiola defendió que el partido amistoso entre Cataluña y Palestina debía servir para generar reflexión y compromiso. Según explicó, un encuentro de este tipo “ayuda a remover conciencias” y permite recordar que, más allá de los símbolos, es necesario que “algo se mueva”. Por ello, pidió de forma explícita que el estadio se llenara como muestra de apoyo al pueblo palestino.

Destinado a un fondo de recaudaciones

El concierto ha combinado testimonios y música en directo. La primera actuación ha corrido a cargo de la artista palestina Lina Makoul, dando paso a una programación diversa en la que participan grupos y músicos reconocidos del panorama musical. A lo largo de la noche, el escenario del Palau Sant Jordi acoge actuaciones de artistas como Oques Grasses, Morad, Mushka, Lluís Llach o Amaia, en una propuesta que une estilos y generaciones con un mismo objetivo solidario.

Los fondos recaudados se destinarán a la Palestinian Performing Arts Network y a varios centros culturales independientes. Además, la organización ha garantizado que todo el proceso será auditado de forma externa para asegurar la transparencia, cerrando así una iniciativa que reafirma el compromiso de la cultura y el deporte con Palestina. El Bizum Donativo a la causa es el siguiente: 13381