El discurso de Henar Álvarez que la lleva a acabar desnuda en 'Al cielo con ella'

El 24 de noviembre de 2024 se estrenó el programa 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez. Comenzó como un formato de entrevistas, humor y entretenimiento que era exclusivo para la plataforma online del ente público, pero su gran éxito de audiencia hizo que diera el salto a la televisión lineal en La 2 y, posteriormente, a la cadena principal de RTVE.

En la última emisión de 'Al cielo con ella', la presentadora empezó el programa con un discurso inicial que acabó con un inesperado desnudo integral. El motivo principal por el que lo hizo fue en modo de protesta por todas las críticas que lleva recibiendo desde que estrenó el formato en el organismo público, primero en RTVE Play y en La 2.

La conductora de 'Al cielo con ella' empezó diciendo: "No ha habido ni una sola semana en la que no me haya escrito alguien para decirme que por qué para presentar voy vestida de hombre". Su 'look' habitual es en traje, camisa y corbata, algo que no entienden algunos de los espectadores del 'late show'.

Por ello, la periodista no dudó en decir que "ir de traje no me hace ir de hombre", pero tampoco se olvidó de todos los comentarios que ha ido recibiendo a lo largo de los años: "Si voy de negro, voy sosa; si voy de rosa, voy infantil; si voy de leopardo, p*ta".

En ese instante, la cómica de 'Al cielo con ella' también criticó la idea de que ciertas actitudes o estilos de vestir se vinculen de manera obligatoria con la feminidad tradicional. "Lo que no puede ser es que, porque una mujer no se muestre como frágil, dulce o maternal, ya le digan que se está comportando como un hombre", señaló.

Henar Álvarez, en 'Al cielo con ella' / RTVE

Ahí, la presentadora perdió los papeles y llevó el discurso al límite: "Estoy harta y, a partir de ahora, para que nadie se fije en mi ropa y sí en lo que digo, voy a presentar el programa en pelotas".

Al instante, se quitó todo para quedarse completamente desnuda, algo que el ente público censuro, aunque los presentes la vieron.

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"Da igual cómo te vistas, lo que les molesta es que seas la protagonista", expresó. Por último, mandó un mensaje a los asistentes: "Espero que hayáis pagado hoy por venir aquí, porque esto... ¡José Pablo, hoy págame un extra!".