El discreto amor de Gonzalo Miró, al descubierto en un fin de semana romántico

Gonzalo Miró es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. Empezó colaborando en programas como 'Espejo Público', 'La Roca' o 'Más vale tarde', y también participando en radio, especialmente en programas deportivos de la Cadena COPE.

Además, desde hace cuatro meses el periodista especialista en fútbol, también es copresentador de 'Directo al grano', el magacín de actualidad que se emite en la franja de tarde de La 1.

Si en lo profesional Gonzalo está en racha, en lo personal tampoco le va nada mal. Según ha informado 'Lecturas', el pasado fin de semana, el madrileño fue visto disfrutando de un paseo por Madrid junto a su pareja, la modelo Noelia Velasco.

Ambos fueron vistos por primera vez a finales de 2018, y ahora han aprovechado para compartir un momento tranquilo lejos de los focos. Pasearon por la ciudad, comieron cerca de la casa del periodista en Pozuelo de Alarcón y regresaron juntos por la tarde, mostrando una complicidad evidente.

Gonzalo Miró con Noelia Velasco / Revista Lecturas

Al día siguiente no quisieron perder la oportunidad de hacer algunas compras, incluyendo una visita a una tienda de mascotas.

A Gonzalo y Noelia les une el amor por los viajes y los deportes, especialmente el motociclismo. Antes de conocer al presentador, la mujer trabajaba como azafata de MotoGP y mantuvo una relación de diez años con el piloto Álvaro Bautista.

Aunque su relación parece estable, Gonzalo dejó claro hace un tiempo que no había planes de boda por el momento: "No todo en la vida es ponerse un anillo, también se puede uno comprometer sin estar casado. Hay muchas cosas más en las relaciones que boda e hijos".