La discapacidad que deja "incapacitado" al hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado: Gloria Camila lo confirma

El hijo del torero Ortega Cano y la folklórica Rocío Jurado, José Fernando, sufre de una discapacidad que no le permite llevar una vida completamente normal. Al menos, así lo ha asegurado su hermana, la 'influencer' Gloria Camila, que se sentó en el plató de '¡De viernes!' para confirmarlo.

La joven comentó previamente que la exposición pública de su familia durante los últimos meses llegó provocarle un cuadro de ansiedad que le obligó a acudir a un profesional: "Al final exploté, no pude más y decidí no seguir, estuve con una psiquiatra y me dio la baja", explicaba, aunque también apuntó que ya se encuentra mejor.

Respecto a su hermano José, Camila comentó que su situación no es nueva y que le lleva acompañando desde que era niño: "Mi hermano a día de hoy está incapacitado y tiene una discapacidad diagnosticada, mi hermano tiene una enfermedad desde pequeño que es el trastorno de la personalidad", comentó.

Los dos hijos de la pareja mediática fueron adoptados, provenientes de un orfanato en Colombia cuando eran pequeños. Por eso, no le da mucha importancia a la actitud de José durante la infancia, pues "era un niño pequeño que con seis años viene a una familia nueva", siendo él el hermano mayor y el que tiene más recuerdos de esa época en su país.

El hijo, que actualmente tiene 32 años, lleva los últimos cinco interno en un centro psiquiátrico por su condición. Sin embargo, esto no le impide ser "mejor persona" que la propia Gloria Camila, según explicaba en el programa de Telecinco.

También trató la polémica con la relación durante los últimos años de Rocío Jurado con su marido, Ortega Cano. La joven comentó que es cierto que hubo diferencias, aunque no ve que sea algo demasiado destacable porque "no todos los matrimonios son perfectos", y porque nunca hubo más problemas.

Al morir Jurado, se inició una guerra familiar de la cual Camila recuerda como una situación desagradable: "Es una pena. A mí me hubiese gustado que las cosas hubiesen sido de otra manera", valoró en el programa.

Sobre su hermana, la única descendencia biológica de la pareja de famosos, Rocío Carrasco, explicó que sí que "tenía contacto con ella", pero poco a poco fue perdiéndolo, "hasta que un día ya, no hay ninguno".