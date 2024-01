Así es la discalculia, el trastorno neurológico que sufre Arón Piper

El intérprete Arón Piper se ha convertido en una de las jóvenes estrellas más populares de la industria, gracias a su papel en 'Élite', junto a compañeros como Ester Expósito y Miguel Bernardeau. Sin embargo, su trayectoria comenzó mucho antes, siendo adolescente en la película '15 años y un día', obra que representó nuestro país en los Oscar.

A pesar de su éxito, el actor pasa por algún momento complicado en el día a día por la enfermedad que padece. Piper confesó su condición en 'El Hormiguero', durante la entrevista de Pablo Motos. El artista se encontraba con su compañero de reparto, José Manuel Poga, para presentar la película 'El correo'. El conductor le preguntó sobre si la patología que sufre, llamada discalculia, y Piper lo explicó brevemente: "es una especie de dislexia con los números".

Según su explicación científica, se trata de una condición neurológica que complica la compresión de las matemáticas, confundiendo signos y números. Esta patología dificulta el poder elaborar cálculos mentales y figurarse abstracciones, pero afecta a tareas cotidianas y más frecuentes.

Piper hablaba de las dificultades que sufre en su día a día. "Se me puede timar fácilmente con el dinero, todas las gestiones las hace mi representante", además, añadía un ejemplo las formas que ve las cosas en diferencia al resto: "me imagino que todo el mundo hace unos movimientos en su cabeza para calcular que yo no hago. Yo haré otras cosas, doy mil vueltas, pero no llego al objetivo".