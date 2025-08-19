Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

Una directora de agencia avisa de un cambio de tendencia en el turismo de España: "La gente viaja fuera"

Las altas temperaturas y la invasión del turismo en el país, ha causado que muchos españoles hagan las maletas para irse de vacaciones lejos de sus casas

Autónomo trabajando en sus vacaciones

Autónomo trabajando en sus vacaciones

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El verano llega a su recta final. Todavía queda un mes para que termine uno de los periodos del año en el que muchos españoles se toman un respiro para marcharse de vacaciones. Pero el verano del 2025 está siendo diferente. Estamos viviendo semanas con temperaturas muy altas, que sobrepasan la media a la que siempre hemos estado acostumbrados.

Los destinos también están cambiando. Muchos españoles han tomado la decisión de poner rumbo al extranjero para marcharse de vacaciones. De hecho, han aumentado un 17% las reservas de españoles en hoteles del extranjero durante este verano. Un cambio de hábito en el consumo, que puede 'peligrar' las vacaciones de muchos españoles.

Los especialistas hablan de una subida prolongada de los precios durante los meses de junio y julio. La directora de marketing de la agencia de viajes ‘Destinia’, Beatriz Ofialdegui afirma que junio y julio “están por los aires” después del incremento de reservas. Aunque se puede deber a diferentes factores. Ofialdegui cuenta en laSexta que “hay un cambio de tendencia en general. Están hablando todo el rato de que los españoles no vamos de vacaciones y estamos yendo de vacaciones”, afirma.

Los españoles sí viajan, pero fuera del país

Los expertos señalan que esta tendencia está directamente relacionada con el encarecimiento del turismo nacional, que en muchos casos ha dejado de ser competitivo frente a la oferta internacional. A ello se suma que los viajeros buscan cada vez más experiencias diferentes, lo que hace que destinos como Turquía, Grecia o incluso Croacia estén ganando terreno frente a las costas españolas.

“Irte a un hotel de 4 estrellas en Menorca te sale igual que ir a Punta Cana la misma semana”, explicó la directora de marketing, “Si te vas a Roma o Lisboa, te sale más barato que irte a Madrid o Barcelona”, afirma la experta en relación a los precios.

Noticias relacionadas y más

Por lo que hace a los extranjeros que llegan al país para disfrutar de las vacaciones, como los británicos, también hay un cambio de hábitos. Están optando por destinos más tranquilos dentro y fuera de España y se espera un aumento del flujo de vuelos al norte de África, que ofrece unas vacaciones más económicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un español se va al Caribe y solo al pisar la playa llega a esta reflexión: '¿Sabéis lo que os digo?
  2. El vicio de Marcus Rashford de pequeño: 'Llegaba a comerme siete u ocho
  3. Gonzalo Miró defiende a Lamine Yamal por su vida privada: 'A esta edad es imposible...
  4. La realidad es dura': La preocupante declaración de Niño Becerra sobre la vivienda
  5. La AEMET anuncia el fin de la ola de calor y lanza una advertencia por lo que llegará esta semana
  6. Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación y la crianza de hijos: 'Hay complementos económicos y bonificaciones
  8. Jude Bellingham se gasta 32 millones: Así son las dos mansiones que ha comprado en esta exclusiva zona de Madrid

El escándalo en Argentina por los casi 100 muertos por fentanilo contaminado salpica a Javier Milei

El escándalo en Argentina por los casi 100 muertos por fentanilo contaminado salpica a Javier Milei

Última hora de los incendios en España | La Aemet reduce el nivel de peligro en el norte y en el este

Última hora de los incendios en España | La Aemet reduce el nivel de peligro en el norte y en el este

La otra cara del verano: la exposición del cuerpo y los cambios de rutina agudizan los trastornos de la conducta alimentaria

La otra cara del verano: la exposición del cuerpo y los cambios de rutina agudizan los trastornos de la conducta alimentaria

La sorpresa de un farmacéutico al ver lo que tiene escrito un cliente suyo en las cremas

La sorpresa de un farmacéutico al ver lo que tiene escrito un cliente suyo en las cremas

Amaral se harta de 20 años de insultos por un 'bulo' relacionado con Bunbury: "Es hora de que se cuente la verdad"

Amaral se harta de 20 años de insultos por un 'bulo' relacionado con Bunbury: "Es hora de que se cuente la verdad"

Anne Igartiburu se queda con la palabra en la boca en TVE: corte abrupto para conectar con Pedro Sánchez por los terribles incendios

Anne Igartiburu se queda con la palabra en la boca en TVE: corte abrupto para conectar con Pedro Sánchez por los terribles incendios

1 euro de recompensa si delatas a un ladrón: la curiosa iniciativa de este supermercado

1 euro de recompensa si delatas a un ladrón: la curiosa iniciativa de este supermercado

¿Cuánto cobra un piloto de avión en España en 2025? Puestos y salario medio

¿Cuánto cobra un piloto de avión en España en 2025? Puestos y salario medio