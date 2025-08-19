Una directora de agencia avisa de un cambio de tendencia en el turismo de España: "La gente viaja fuera"

El verano llega a su recta final. Todavía queda un mes para que termine uno de los periodos del año en el que muchos españoles se toman un respiro para marcharse de vacaciones. Pero el verano del 2025 está siendo diferente. Estamos viviendo semanas con temperaturas muy altas, que sobrepasan la media a la que siempre hemos estado acostumbrados.

Los destinos también están cambiando. Muchos españoles han tomado la decisión de poner rumbo al extranjero para marcharse de vacaciones. De hecho, han aumentado un 17% las reservas de españoles en hoteles del extranjero durante este verano. Un cambio de hábito en el consumo, que puede 'peligrar' las vacaciones de muchos españoles.

Los especialistas hablan de una subida prolongada de los precios durante los meses de junio y julio. La directora de marketing de la agencia de viajes ‘Destinia’, Beatriz Ofialdegui afirma que junio y julio “están por los aires” después del incremento de reservas. Aunque se puede deber a diferentes factores. Ofialdegui cuenta en laSexta que “hay un cambio de tendencia en general. Están hablando todo el rato de que los españoles no vamos de vacaciones y estamos yendo de vacaciones”, afirma.

Los españoles sí viajan, pero fuera del país

Los expertos señalan que esta tendencia está directamente relacionada con el encarecimiento del turismo nacional, que en muchos casos ha dejado de ser competitivo frente a la oferta internacional. A ello se suma que los viajeros buscan cada vez más experiencias diferentes, lo que hace que destinos como Turquía, Grecia o incluso Croacia estén ganando terreno frente a las costas españolas.

“Irte a un hotel de 4 estrellas en Menorca te sale igual que ir a Punta Cana la misma semana”, explicó la directora de marketing, “Si te vas a Roma o Lisboa, te sale más barato que irte a Madrid o Barcelona”, afirma la experta en relación a los precios.

Por lo que hace a los extranjeros que llegan al país para disfrutar de las vacaciones, como los británicos, también hay un cambio de hábitos. Están optando por destinos más tranquilos dentro y fuera de España y se espera un aumento del flujo de vuelos al norte de África, que ofrece unas vacaciones más económicas.