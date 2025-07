Fue director vocal de Eurovisión 2024 y no tiene buenas palabras sobre Melendi en 'La Velada del Año'

'La Velada del Año' se convirtió en uno de los eventos más vistos del año, con casi 10 millones de espectadores en streaming y decenas de miles de reacciones en redes sociales. Y muchos comentarios fueron críticas hacia la actuación de Melendi e India Martínez sobre el escenario. No tanto por la andaluza, como sí por su compañero.

La lista de artistas no pudo ser más numerosa: Myke Towers y Aitana fueron los más esperados, pero también actuaron Dei V o De La Rose. Sin embargo, el momento más especial fue el protagonizado por Melendi e India Martínez. El problema es que el asturiano no sonó muy bien y su look tampoco entusiasmó.

Vestido con una camiseta de Miami Heat y otra del Oviedo, Melendi cantó varios temas muy conocidos de su discografía y entonó el himno de su equipo, ascendido por fin a Primera tras 25 años sin pisar dicha categoría.

Uno de los que ha comentado la actuación de Melendi ha sido Israel del Amo, director vocal de Nebulossa como representantes de España en Eurovisión 2025. Muy acostumbrado a escribir en redes sociales, ha lanzado un duro mensaje al asturiano:

"Melendi, hay que ponerse las pilas", comenzó explicando, señalando que los primeros versos de 'Caminando por la vida' le resultaron algo forzados.

OVIEDO, 16/09/2024.- El cantante y compositor Melendi ofrece este lunes en Oviedo un concierto dentro su gira '20 años sin noticias', coincidiendo con las Fiestas de San Mateo. EFE/Paco Paredes / Paco Paredes / EFE

"Es uno de los mejores compositores de este país y muy buen artista, pero vocalmente creo que le falta trabajo", sentenció Amo sobre la calidad vocal del de Asturias.

Israel del Amo se pregunta: "¿para qué hacer cosas que no te favorecen si no se han trabajado previamente?", una cuestión ante la cual muchos fans de Melendi han cargado contra el vocal coach, y otros le han dado la razón.

Melendi no deja de ser uno de los artistas españoles más escuchados, con temas tan míticos como 'Caminando por la vida' sonando a diario en Spotify. Es por ello que sorprenden estas palabras viniendo de un director vocal muy valorado.