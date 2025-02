El director de la revista 'Lecturas' revela el secreto mejor guardado de Isabel Pantoja

4 décadas más tarde, la herencia de Paquirri sigue siendo noticia. Y es que el abogado que representa a los hermanos Francisco y Cayetano Rivera ha hablado abiertamente en el programa Tarde AR acerca de una herencia que no parece tener fin. Y ahora Luis Pliego, director de la revista Lecturas, puede haber revelado uno de los secretos mejor guardados de Isabel Pantoja en referencia al fallecimiento de Paquirri.

Luis Pliego también ha colaborado en TardeAR, donde ha dejado caer que la herencia de Paquirri es mucho más compleja de lo que hubiéramos imaginado: "se trata de tres fincas que han aflorado ahora (...). Están en término de Medina Sidonia, donde se encuentra Cantora. No se ha cambiado el nombre, siguen estando registradas a nombre de Paquirri. Se llegó a un acuerdo privado entre Pantoja y los albaceas y pertenecen a Isabel".

La revista Lecturas, este miércoles, ha publicado un artículo que complica aún más la situación, ya que según revela el citado medio, una de estas fincas "está a nombre de Paquirri y de Carmen Ordóñez en gananciales y eso no se ha cambiado (...). Como no están a nombre de Pantoja, los acreedores, múltiples, no han podido meterle mano".

Ahora que estas fincas habrían salido a la luz, la situación financiera para Isabel Pantoja se complica al mismo tiempo que el reparto de la polémica herencia de Paquirri.