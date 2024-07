Soy director de hipotecas y esto es lo que pasará con los tipos de intereses en verano

El euríbor, calculado por el Banco Central Europeo (BCE), se convierte en el índice de referencia de muchos bancos en los préstamos hipotecarios a tipos de interés variable. Por tanto, el valor de estos préstamos es muy importante, ya que si el euríbor sube porque los bancos cobran un interés mayor a otros bancos por prestarles dinero, la hipoteca se encarece. En cambio, si este baja, la hipoteca se abarata.

El pasado 6 de junio el Banco Central Europeo (BCE) bajó los tipos de interés al 4,25%, un recorte que ha supuesto el 0,25%. Hasta ahora no se ha notado el cambio, y es que el mes de junio de 2024 se cerró en el 3,65%, tan solo 0,03 puntos por debajo del valor registrado en mayo (3,68%).

Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, ha explicado que "a principios de este año el euríbor bajó mucho más de lo esperado respecto a cómo estaba durante el último trimestre de 2023. Esto ha traído una estabilidad de este indicador en niveles que, aunque son altos, siguen siendo más bajos que los registrados el año pasado durante estas mismas fechas".

El portavoz de iAhorro ha asegurado que no espera que haya grandes cambios de aquí al último trimestre del año: "El verano no suele ser un periodo de mucho ajetreo en el mercado hipotecario e inmobiliario: los bancos se quedan con servicios mínimos y los ciudadanos se van de vacaciones y prefieren dejar estos temas para la 'vuelta al cole'. Esto hace que en los meses de julio y agosto se firmen muchos menos préstamos que en cualquier otro mes del año".

El próximo 18 de julio el Banco Central Europeo celebrará su última reunión antes de irse de vacaciones, y Colombelli cree que "lo más probable es que no se aplique ningún cambio en los tipos de interés, sino que los mantenga en el 4,25% actual".

Sin embargo, ha explicado que en caso de que Lagarde sorprenda a todos y decida aplicar otra bajada, no cree que sea mayor de 0,25 puntos y "es complicado que la banca cambie precios y tarifas por una bajada tan pequeña dos semanas antes de empezar el mes de agosto; no es habitual hacer cambios en verano porque no compensa".