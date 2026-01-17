El director de la DGT, Pere Navarro, revoluciona a los conductores por la movilidad interurbana del futuro: "Al centro vas con transporte público"

En las grandes ciudades españolas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ya son una realidad, pues este 2026 la normativa de Tráfico añade a todos aquellos municipios con más de 50.000 habitantes dentro de estas medidas.

Inicialmente, estaban pensadas para reducir la polución en las urbes, según apuntaban los consistorios, pese a las numerosas críticas de los ciudadanos sin tanta la suficiente capacidad económica para cambiarse el vehículo por uno más nuevo con mejor rendimiento y menos emisiones, que denunciaban quedarse desamparados.

Las etiquetas 'ECO', '0', 'B' o 'C' se han extendido por todo el país, aunque parece que esta medida no es suficiente para el director general de la DGT, Pere Navarro, que recientemente ha anunciado su idea de movilidad interurbana del futuro.

Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones / ·

Lo hizo en la jornada 'Innovación Urbana, Movilidad Sostenible y Smart Cities' de Europa Press donde se trataron temas relacionados con la manera de desplazarse dentro de unos años y los efectos en las poblaciones españolas.

Para Navarro, las ZBE no soluciona nada porque el problema no viene de los gases generados y la contaminación. Sus declaraciones en la clausura del evento han levantado polvareda entre los conductores en las redes sociales que no comparten la visión del mandamás en Tráfico.

"El problema de la movilidad en las ciudades es de espacio. Ahora veo que últimamente estamos todo el día con las emisiones... Al centro de la ciudad vas con transporte público y si tienes prisa, coges un taxi, un Uber o un Cabify... No vas a ir con eléctrico, ni con diesel, ni con gasolina, no nos equivoquemos", apuntaba Navarro.

Las redes se lanzan contra Pere Navarro

Así, solo de esta manera se solucionarán los problemas de congestión en las grandes urbes, aunque a muchos no les ha gustado nada la propuesta del director de la DGT. Uno de los comentarios más destacados es el del abogado Luis María Pardo, en X, que apunta que nadie le dirá como ir al centro de la ciudad: "Iré como me dé la gana a mí. Ya basta de prohibir, prohibir y prohibir".

Además, ha generado una retahíla de contestaciones de gente que piensa similar: "No puedo ir a buscar a mi madre en coche que vive en el centro, es mayor. Quiero estar unos días con ella y llevarla a casa o casa de mi hermana, al hospital o hacer su compra y cargar el coche furgoneta, etc.", comenta otro usuario de la red social.

El Govern libera a 24 ciudades de implantar una ZBE obligatoria por su buena calidad del aire los últimos años / ·

Sin embargo, también hay quien simplemente acata las normas de las autoridades: "Te equivocas. Vas a ir con lo que el Ayuntamiento quiera que vayas y te deje", apuntan.

También están los que piden que antes se adecuen las ciudades como es necesario para asumir ese tipo de movilidad: "Muy bien ahora falta hacer aparcamientos disuasorios gratuitos con buenas conexiones de metro, autobuses y demás medios de transporte público. Estos transportes no deberían tener paradas hasta el centro o tener muy pocas para ser más rápido el servicio. Cuando ocurra, que hablen", resalta un cuarto usuario.