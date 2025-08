En directo y ante 55 mil personas: la 'pulla' de Aitana a Sebastián Yatra que ha dado tanto que hablar

Aitana se encuentra en un momento profesional espectacular, habiendo cerrado recientemente su gira 'Metamorfosis Season' después de un concierto ante más de 55 mil personas en el Estadio Metropolitano de Madrid. Dicho esto, su última actuación ha dado que hablar, y no solo por su música.

La 'pulla' de Aitana a Sebastián Yatra, bajo lupa

Muy conocida es la anterior relación de Aitana con Sebastián Yatra, la cual acabó en ruptura. Actualmente la cantante se encuentra en una situación romántica con el creador de contenido Daniel Alonso, más conocido como 'Plex'. Pero en el más reciente directo de Madrid se 'sospecha' que hubo 'pullita' a Yatra.

En pleno directo, Amaral tomó parte del escenario para llevar a cabo una actuación junto a la propia Aitana. Es así que se decidió interpretar el famoso tema 'Marta, Sebas, Guille y los demás" y bueno, sobre todo de 'Sebas' fue la cosa.

Durante la interpretación del tema, sonó la frase 'porque Sebas se marchó de vuelta a Buenos Aires'. Y sí, cierto es que Sebastián Yatra es colombiano, así que no habría razón alguna para conectarle con la canción... de no ser porque Aitana realizó un gesto con la mano muy significativo.

Es totalmente cierto que podría entenderse que Aitana solo estaba sintiendo la canción de Amaral en ese momento, y sería algo completamente lógico y normal. Pero conociendo la situación sentimental de la cantante, la realidad es que muchos han entendido esto como una 'pulla' a su expareja.

El mensaje para Plex

Pero no todo fueron roces durante el propio concierto de Aitana, pues también dejó unas palabras muy románticas dirigidas hacia 'Plex'. Es así que durante el cierre del concierto, se pudo escuchar a Aitana diciendo "A Dani también, que sabe que lo quiero muchísimo".

Definitivamente, el concierto de Aitana fue no solo música y energía a borbotones, sino que también contó con un tinte emocional que seguramente muchos no anticiparon. Incluso si la propia cantante no lo hizo con esa intención, hoy en día se encuentra constantemente bajo la lupa.

¿Qué te parece esta interpretación acerca de lo que ocurrió con Aitana en el último concierto de su más reciente gira? ¿Crees realmente que hubo 'pulla' hacia Sebastián Yatra o son los fans que ven más de lo que hay?