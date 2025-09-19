Un diputado del PP se equivoca y aprueba el 'despido restaurativo': ¿Cómo afecta a los despidos improcedentes?

El Congreso de los Diputados llevó a cabo recientemente una votación por la cual se sopesaba una propuesta de Sumar: el 'Despido Restaurativo', o lo que es lo mismo, una forma de asegurarse de que los despidos improcedentes salgan más caros a las empresas.

El 'despido restaurativo' sale adelante, ¿qué es?

Lógicamente, una propuesta de esta categoría iba a causar una clara división de opiniones. Lo que absolutamente nadie se esperaba era que la propuesta saliera adelante con 171 votos a favor por 170 en contra debido a un error en el PP.

Fue así que Joan Mesquida, diputado del Partido Popular, acabó votando a favor de la propuesta cuando en teoría tenía que dar su voto en contra. Es decir, fue su error el que acabó dando el 'aprobado' a la propuesta en lugar de lo que habría sido una negación si no se hubiera equivocado.

Dicho esto, ¿cuál es el principal objetivo del 'despido restaurativo'? Como he mencionado, que las empresas se lo piensen dos veces antes de llevar a cabo un despido improcedente, lo que implica que se buscan mayores indemnizaciones para los trabajadores.

Entonces, ¿cuándo se aplica este 'despido restaurativo'? Por el momento no hay una fecha de ello, y de hecho tampoco una resolución definitiva. Lo que la votación supone es que ahora el Gobierno tiene que llevar a cabo una serie de conversaciones para ver cómo se trabaja en ello.

En tal sentido, se ha confirmado ya que durante este próximo mes de octubre se llevarán a cabo una serie de conversaciones junto a patronal y sindicatos mediante las que tener una mejor idea sobre el potencial impacto del 'despido restaurativo'.

La patronal es a día de hoy una de las figuras que más resistencia está aplicando sobre sacar adelante el 'despido restaurativo', ya que se teme que las mayores indemnizaciones puedan acabar implicando costes exageradamente superiores para las empresas.

Veremos cómo acaba saliendo adelante todo el tema del 'despido restaurativo', pero viendo cómo han ido las cosas es bastante seguro que Joan Mesquida debe ser uno de los mayores interesados en el mismo a día de hoy.