El Dioni se pronuncia sobre el penalti anulado a Julián Álvarez en Champions: "Para robar..."

Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como El Dioni, es uno de los ladrones más famosos de España. El 28 de julio de 1989 robó 298 millones de pesetas a un furgón blindado de la empresa para la que trabajaba y se fugó a Brasil.

Cuando hay un robo en el mundo del deporte, el televisivo se convierte en tendencia en redes sociales, y sobre esto ha hablado en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio MARCA.

"¿Si me molesta que se hable de atraco con una polémica arbitral en un partido y se vincule con mi nombre en redes? Depende de mi estado de ánimo. La gente tiene que disfrutar de cosas que ocurren... En España una mitad está a favor y la otra en contra", ha declarado.

El pasado martes 12 de marzo, el Real Madrid obtuvo el pase a los cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Atlético de Madrid en una tanda de penaltis. Esta generó polémica después de que el VAR anulara el gol de Julián Álvarez tras interpretar que, durante su lanzamiento, tocó con los dos pies el balón.

El Dioni ha explicado que vio el partido y se ha pronunciado sobre la controversia: "Yo creo que si toca la pelota dos veces... es falta. Por un pelín, siempre es por un pelín".

Con un toque humorístico, habló sobre los robos que ocurren en los partidos: "Mis amigos del Atlético siempre dicen que les roban el partido, pero para robar ya estoy yo".

El exvigilante de seguridad ha comentado que le gusta mucho el deporte y que es "bastante futbolero". Tras esto, ha detallado que es seguidor del Rayo Vallecano: "¿Real Madrid o Atlético de Madrid? Yo soy una especie a extinguir. Soy de Rayo Vallecano, de toda la vida".

Sin embargo, Dionisio se ha 'mojado': "Siempre me ha tirado un poco más el Real Madrid que el Atlético, pero conocí a Jesús Gil que me llevó al palco. Ni el estadio de Maracaná cuando estuve en Brasil he visto a una afición más alucinante que la del Atlético. Los del Madrid dicen "¡hala Madrid!" cuando ganan 4-0. En cambio, el Atlético anima cuando pierde 3-0. En el Madrid son más señoritos para animar al equipo".