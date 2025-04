Cuánto dinero se lleva Álvaro Pombo por el Premio Cervantes

Álvaro Pombo recibe hoy el Premio Cervantes en un acto que será presidido por los Reyes de España en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Y sigue siendo una incógnita si el escritor cántabro va a acudir a la entrega de premios porque ayer no estuvo en el tradicional almuerzo anual con representantes del mundo de las letras en el Palacio Real por su delicado estado de salud.

Coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, la entrega del Premio Cervantes se realiza cada 23 de abril, exceptuando en los años 2020 y 2021 por culpa del coronavirus.

Muchos aficionados a la lectura se están preguntando cuál es el premio económico que recibirá Álvaro Pombo y en qué se lo gastará. Y tenemos respuesta a esta doble incógnita.

Este es el dinero que recibirá Álvaro Pombo por ganar el Premio Cervantes

El premio en metálico consiste en 125.000 euros, y el escritor ya ha bromeado cómo se lo va a gastar: con "parsimonia" porque es un premio "muy bueno" y será "lo último que gane".

Álvaro Pombo bromea con su edad como suele ser costumbre debido a su sentido del humor y reflexiona: "el dinero se va y se va. Se va en las tarjetas, en el pescado, en la plaza, pero no en los vicios. Para gente modesta como yo, el dinero se va, se ríe de mí. Nunca he tenido mucho ni poco".

El cántabro también admite que a veces, el dinero no llega para todo el mes: "mi madre decía que sería un manirroto de viejo, pero eso no es verdad. Es que no llega el dinero para todo el mes. No cunde. Este premio espero que cunda porque es lo último que voy a ganar".

Una reflexión muy inteligente de un escritor que ha hecho historia y que recibirá este miércoles un reconocimiento a toda su carrera, acuda o no a recogerlo al acto de entrega.