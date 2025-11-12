FAMOSOS
¿Cuánto dinero tienen Los Javis? Así quedaría su patrimonio a pesar de la ruptura
La expareja de directores y productores se habría separado tras años de relación
Hace poco salía a la luz una serie de rumores de que Los Javis habían roto como pareja, lo cual fue confirmado por distintas fuentes en los días posteriores a los mismos.
No obstante, esto no implica que Los Javis no sigan trabajando juntos, dado que se encuentran todavía inmersos en futuros proyectos y no hay signos de que la dupla vaya a desaparecer a nivel profesional.
Algo normal, por otro lado: su éxito ha hecho que construyan un patrimonio envidiable dentro del panorama nacional. Pero, ¿cómo de grande sería este último realmente?
Para empezar, en 2019 ambos comentaron que tenían un total de 300.000 euros en el banco cada uno cuando visitaron a David Broncano en 'La Resistencia', pero la cosa no se quedaría únicamente ahí.
No hay que olvidar que ambos poseen en copropiedad una casa en Pozuelo de Alarcón, Madrid, la cual está valorada en más de un millón y medio de euros.
Además de esto, Los Javis poseen una productora de cine que cuenta con activos de caso de más de 20 millones, lo cual se conformaría como una de las fuentes principales de su fortuna.
En este mismo sentido, es importante tener en cuenta que gran parte del dinero de Los Javis proviene de haber ido encadenado un éxito tras otro en el mundo de la televisión y el cine.
De hecho, a pesar de haber roto como pareja, actualmente están trabajando en 'La Bola Negr', una película sobre Federico García Lorca que promete impulsar su patrimonio todavía más en los próximos meses.
