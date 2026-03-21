¿Cuánto dinero gana un tenista si conquista los 4 Grand Slams en un año?

Los mejores jugadores del mundo de tenis se embolsan cantidades millonarias por triunfar en los torneos más laureados del circuito: los Grand Slams. Pero, ¿cuánto dinero ganan realmente si conquistan todos y cada uno de ellos?

La cifra real que gana un tenista si conquista los 4 Grand Slams

Por lo general, las cantidades son bastante similares entre todos estos torneos: solo el Roland Garros, que es el que ofrece el montante más reducido de todos, supone ya un premio en metálico de 2,4 millones de euros para el vencedor.

Si miramos a los otros 3 Grand Slams, las cifras son las siguientes: el Open de Australia supone un premio de 2,8 millones de euros, mientras que tanto Wimbledon como US Open ofrecen la mayor compensación de todas: hasta 3 millones de euros por proclamarse ganador.

Esto supone que un tenista en su máximo apogeo, capaz de ganar todos y cada uno de los cuatro Grand Slams en el mismo año, podría embolsarse en torno a 11-12 millones de dólares solamente con el dinero en metálico. Pero la cifra engaña bastante.

Alcaraz en Indian Wells / Europa Press

Hay que pensar que muchos tenistas trabajan en calidad de autónomos, lo que implica que todos los gastos tanto de cuerpo técnico como lógistica deben correr a su cargo. Además, está el factor de los impuestos, que también recortan una parte del premio en metálico.

Con todas estas consideraciones, esos hasta 12 millones de dólares pueden acabar siendo reducidos a la mitad, entre 5 y 6 millones. Eso sí, la realidad es que el dinero en metálico es la parte 'mínima' en cuanto a la compensación económica del jugador.

Donde realmente hace dinero un tenista que gana todos los Grand Slams es en el concepto de marcas. Atrayendo el interés de compañías como Nike o Rolex, el tenista en cuestión puede acabar percibiendo sin problemas cifras que se muevan en torno a los 50 millones de euros.

Consecuentemente, la conclusión a extraer es que si bien el premio en metálico de los Grand Slams es genuinamente atractivo, lo que de verdad supone un impulso para la economía del tenista es el reconocimiento que recibe por sus logros.