SALARIOS
¿Cuánto dinero gana un sastre en España? Salario medio y funciones
Hacemos un repaso por el salario medio de un sastre en España. ¿Cuánto cobra y cuáles son sus funciones actuales?
El sastre es un profesional especializado en la confección, ajuste y reparación de prendas de vestir, principalmente trajes, americanas y ropa a medida. Su trabajo consiste en tomar medidas precisas, diseñar patrones personalizados y realizar costuras que garanticen un ajuste perfecto y un acabado cuidado para cada cliente. ¿Cuál es su salario medio en España?
El salario medio de un sastre en España en 2025 ronda los 29.000 euros brutos anuales, lo que equivale aproximadamente a 11,20 euros por hora. Los sastres que comienzan en la profesión pueden ganar entre 1.300 y 1.750 euros brutos mensuales, mientras que los profesionales con experiencia y prestigio pueden ver incrementos de hasta cerca de 2.300 euros al mes, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
Factores como la especialización en trajes de caballero, la habilidad para el patronaje y la experiencia en talleres de alta costura pueden influir en la mejora del salario, aunque salvo algunas excepciones, el salario medio de la mayoría de trabajadores es el que hemos mencionado.
Entre las funciones principales del sastre se encuentran tomar medidas exactas a los clientes, diseñar y cortar patrones adaptados a cada cuerpo, coser y ensamblar las piezas, y realizar ajustes o modificaciones para conseguir un calce perfecto. Además, asesoran a los clientes sobre telas, estilos y acabados, asegurando un servicio personalizado y de alta calidad.
Para ejercer como sastre, no es obligatoria una titulación universitaria, aunque sí es recomendable realizar formación específica en moda, patronaje y costura, a través de ciclos formativos o cursos profesionales especializados. La destreza manual, la atención al detalle, la paciencia y la capacidad para tratar con los clientes son competencias esenciales en esta profesión.
El sastre puede trabajar tanto en talleres independientes como en firmas de moda o a domicilio, con un perfil ideal para quienes disfrutan de un oficio artesanal que combina técnica, creatividad y trato personal.
