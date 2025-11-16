¿Cuánto dinero gana un repartidor de Amazon en 2025? Repasamos todo

Hace alrededor de más un año, se volvió viral en X (antes Twitter) el testimonio de una repartidora de la delegación de A Coruña, en el que denunciaba que las condiciones reales de trabajo en la conocida plataforma digital distaban mucho de lo que prometían sus ofertas laborales.

Según relataba, el esfuerzo exigido y el sueldo recibido no iban de la mano, y las jornadas podían llegar a ser agotadoras. En un extenso hilo publicado en la red social, la trabajadora explicó cómo transcurría una jornada habitual para los repartidores, afirmando que no era raro encadenar hasta 12 horas de servicio, incluidos fines de semana y festivos.

Además, señalaba que no existía la posibilidad de dejar pedidos sin entregar aunque el receptor no estuviera en su domicilio, ya que cualquier incidencia podía suponer sanciones para las empresas colaboradoras, las cuales presionan para evitar problemas en las entregas.

Este sistema, según comentaba, repercute directamente en los indicadores de rendimiento de las compañías subcontratadas, los cuales son clave para obtener bonificaciones.

¿Cuánto cobra realmente un repartidor de Amazon?

La duda sobre el salario mensual de estos trabajadores es habitual, sobre todo teniendo en cuenta que muchos comentan que sus jornadas pueden ser bastante exigentes y extensas. Como te comentaba, una repartidora decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde aprovechó para visibilizar la importancia de denunciar condiciones laborales que considera mejorables.

Según su testimonio, el sueldo bruto que recibía rondaba los 1.360 euros al mes, una cantidad que, desde su punto de vista, no compensaba el esfuerzo y las exigencias del puesto. La trabajadora también señaló que no cuentan con días de descanso pagados, un hecho que, según comenta, empeora aún más la situación laboral.

Explica que este tipo de organización dificulta por completo conciliar la vida personal con la profesional, ya que las jornadas que suelen rondar entre 11 y 12 horas apenas dejan espacio para recuperarse o disponer de tiempo propio.