¿Cuánto dinero gana el Papa León XIV? Este es el salario del próximo Pontífice dos meses después de ser elegido

León XIV ya ha cumplido el primer mes de pontificado al frente de la Iglesia Católica. Robert Francis Prevost fue elegido como el 267º sucesor de San Pedro. El Papa es la máxima autoridad espiritual para más de 1.500 millones de católicos. Además, el nuevo pontífice ocupa diversos cargos religiosos y políticos, una responsabilidad que ha ido aprendiendo en el mes y medio que está al frente de la Santa Sede. Por eso, a todo el mundo que le interesan estos temas les surge la misma pregunta: ¿tiene un salario el Papa León XIV?

El Sumo Pontífice no solo es la cabeza de la iglesia, sino que también tiene mucho poder político. Más allá de los muros de El Vaticano, el Santo Padre influye en decisiones internacionales, fomenta el diálogo entre naciones y promueve la paz mundial. Además, tiene cargos de Estado y es líder de varias organizaciones y entidades religiosas. El nuevo Papa ostentará una serie de títulos y cargos que reflejan su autoridad tanto religiosa como política. Desde su papel como Obispo de Roma hasta su condición de jefe de Estado del Vaticano, el Papa concentra funciones únicas en el ámbito eclesiástico y diplomático, que han sido el resultado de siglos de tradición con un impacto real en el escenario global.

Por eso, el Santo Padre tiene una veintena de funciones y cargos que se dividen en dos categorías:

Cargos Religiosos del Papa

Obispo de Roma: Es el líder de la diócesis de Roma, la más importante de la Iglesia. Su autoridad como Papa nace de este cargo. Vicario de Jesucristo: Representa a Cristo en la Tierra como su delegado espiritual. Es el pastor supremo de los fieles católicos. Sucesor del Príncipe de los Apóstoles: Continúa la misión de San Pedro, el primer Papa. Este título subraya la tradición apostólica. Sumo Pontífice de la Iglesia Universal: Es la cabeza visible de toda la Iglesia Católica en el mundo. Tiene autoridad doctrinal y pastoral sobre todos los católicos. Primado de Italia: Tiene precedencia sobre los demás obispos italianos. Es un cargo honorífico que resalta su liderazgo en el país. Arzobispo y Metropolitano de la Provincia Romana: Supervisa las diócesis de la región eclesiástica de Roma. Coordina la acción pastoral en esa zona. Soberano Supremo del Colegio de los Obispos:Tiene autoridad plena sobre todos los obispos del mundo. Puede nombrarlos, convocarlos y enseñarles. Servidor de los Siervos de Dios: Expresa humildad y servicio hacia los fieles y clero. Fue adoptado por el Papa Gregorio Magno. Patriarca de Occidente (histórico): Designaba su rol sobre las Iglesias de rito latino. Fue suprimido en 2006 por razones ecuménicas. Pontífice Supremo de la Iglesia Católica Apostólica Romana: Es el título más general del Papa como líder del catolicismo y subraya su autoridad máxima en la fe y la moral.

Cargos Políticos y de Estado del Papa

Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano: Es el jefe absoluto del Estado independiente del Vaticano. Tiene el control total de su territorio y gobierno. Jefe de Estado del Vaticano: Representa oficialmente al Estado Vaticano ante el mundo. Es una figura reconocida en el derecho internacional. Monarca absoluto electivo: No accede por herencia, sino por elección (en cónclave). Ejerce todos los poderes del Estado sin división. Legislador supremo del Vaticano: Promulga leyes y normas civiles y canónicas dentro del Vaticano. Lo hace con o sin ayuda de organismos auxiliares. Ejecutivo supremo del Vaticano: Administra el Estado mediante delegados como el Gobernatorato. Todas las decisiones dependen de su aprobación. Juez supremo del Vaticano: Es la máxima autoridad judicial. Puede intervenir en cualquier causa dentro del sistema legal vaticano. Gran Pontífice del Vaticano (simbólico/histórico): Proviene del título romano de los pontífices paganos. Hoy se usa de forma honorífica o ceremonial. Representante Diplomático Supremo de la Santa Sede: Encabeza las relaciones exteriores del Vaticano. Se reúne con jefes de Estado y participa en foros internacionales. Gran Canciller de las Universidades Pontificias de Roma: Supervisa académicamente las universidades e institutos pontificios. Aprueba rectores y planes de estudio. Jefe de la Santa Sede: Dirige la organización central de la Iglesia Católica. La Santa Sede tiene personalidad jurídica propia internacionalmente. Gran Maestre de las órdenes papales: Concede y preside órdenes de caballería vaticanas. Estas recompensan servicios a la Iglesia y a la humanidad.

El Papa no cobra salario

El Vaticano establece que el Papa no recibe una remuneración personal por ejercer sus funciones, ya que su servicio se entiende como un acto de vocación y entrega. Su manutención, vivienda, alimentación, transporte, seguridad, etc., es completamente cubierta por el Vaticano, al igual que todos los gastos necesarios para su actividad como jefe de la Iglesia y del Estado Vaticano.

Además, los pontífices no tiene cuentas bancarias personales, vive en la Santa Sede y no paga impuestos ni servicios y no recibe herencia ni puede dejar bienes, porque lo que tiene en vida, pasa al Vaticano cuando muere o renuncia. El Papa Francisco ha reiterado en varias ocasiones su labor pastoral y espiritual, por eso, se ha negado a recibir dinero de las arcas del Estado Vaticano.

En el documental de Disney+, Amén. Francisco responde, dirigido por Jordi Évole, el argentino llegó a confesar que "no necesita plata (dinero)" al ser preguntado por uno de los jóvenes. Francisco explicaba que su modo de vida es "bastante honesto, de un empleado de medio nivel" y ayudaba con lo poco que podía.

Sin embargo, hay informaciones que apuntan a que algunos papas sí han cobrado un salario. Según publicó el diario italiano Il Messaggero su predecesor en la cátedra de San Pedro, Benedicto XVI, recibía alrededor de 2.500 euros mensuales.