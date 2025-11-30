Salario
¿Cuánto dinero gana un empleado de correos en 2025?
Repasamos lo que puede ganar un trabajador de Correos en 2025
Correos se ha consolidado como uno de los organismos públicos más atractivos para trabajar en España. La compañía de mensajería cuenta con más de 53.000 profesionales repartidos en múltiples funciones.
Según destacan en su web oficial, su objetivo no es solo garantizar un servicio de calidad, sino también crear un entorno laboral excelente en el que cada empleado pueda crecer y contribuir al valor de la organización.
Por eso, formar parte de Correos resulta especialmente atractivo para quienes buscan un empleo sólido y duradero. Tras superar las oposiciones de acceso, el candidato obtiene una plaza con carácter estable dentro del ámbito público.
Como ocurre en la mayoría de empleos, el salario es un aspecto clave del puesto, tanto si se trata de personal del sector público como privado. Por ello, te mostramos a continuación cuánto se percibe en Correos, incluyendo su sueldo base.
Correos suele ofrecer contratos de trabajo de lunes a viernes, aunque también dispone de puestos pensados para cubrir fines de semana y festivos, así como horarios intensivos que van de 8:00 a 15:00. Todas estas modalidades se realizan bajo contrato indefinido.
En cuanto a la remuneración, los empleados reciben entre 1.300 y 1.600 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas, a los que pueden añadirse distintos complementos según el puesto.
Además, la compañía permite ascender a categorías superiores mediante procesos internos de concurso, lo que abre la puerta a salarios más altos.
