Creo que nadie necesita una presentación de Elon Musk, uno de los multimillonarios más conocidos del mundo, mano derecha de Donald Trump hasta ahora (aunque los aranceles no parecen haberle gustado) y un ególatra que no tiene miedo en presumir de ello.

Como multimillonario, Elon Musk gana mucho dinero. Y cuando digo mucho, es muchísimo. Tan solo tenemos que analizar algunas cifras compartidas por la revista GQ para darnos cuenta de la magnitud de su patrimonio y riqueza: ¿cuánto dinero ganas tú por minuto? ¿Y cuánto dinero gana él?

El dinero que gana Elon Musk por minuto, hora y día

La fortuna de Elon Musk no es nada fácil de calcular, ya que sus cifras no son públicas y los expertos han de realizar cálculos aproximados, que pueden estar lejos de la realidad. Se queden cortos o no, GQ ha calculado cuánto dinero gana Elon Musk por minuto, hora y día. Y las cifras asustan.

Si nos centramos en el dinero que gana Elon Musk por minuto, hablamos de 300.000 euros, siempre haciendo referencia al dinero obtenido a partir del crecimiento anual de sus empresas.

Si multiplicamos esos 300.000 euros por 60 minutos que tiene una hora, Elon Musk gana 18 millones de dólares por hora, o lo que es igual, 432 millones de dólares al día y 158.000 millones de dólares anualmente.

Artículo 14 es otra fuente interesante, ya que este medio asegura que las cifras son bastante inferiores: 400.000 dólares la hora, 6.600 dólares por minuto y 9,6 millones de dólares al día. Eso sí, cualquiera de nosotros querría ese dinero en nuestras cuentas bancarias.

Sin importar la fuente, tengamos en cuenta que Elon Musk es uno de los principales multimillonarios a nivel mundial y su patrimonio es incontable a día de hoy. Sus brazos se extienden por tantos ámbitos, que prácticamente nadie sabe cuánto dinero tiene el magnate. Quizás ni él mismo.