El ahorro es uno de los factores indispensables para que las personas, a medida que crezcan, se conviertan en seres independientes con mejor capacidad de decisión, pudiendo estar preparados para imprevistos pero, también, para construir un futuro con seguridad.

Como resultado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha compartido un informe que detalla los niveles de ahorro de la población según la edad, consecuentemente permitiendo conocer qué tan bien la sociedad está almacenando su dinero.

El estudio fue publicado en octubre de 2024, y detalla que el ahorro medio por persona en España es de 12.000 euros. Empero, estas cifras cambian según diversas variables, incluyendo fundamentalmente la edad:

Ahorro medio por grupos de edad

18 a 24 años : 5.000 €

: 5.000 € 25 a 34 : 12.000 €

: 12.000 € 35 a 44 : 18.000 €

: 18.000 € 45 a 54 : 22.500 €

: 22.500 € 55 a 64 : 30.000 €

: 30.000 € 65 o más: 35.000 €

De igual forma, es importante resaltar que el Banco de España asegura que el ahorro promedio de la población, a efectos del año pasado, representaba un 14,2% de la renta, aunque con una notable diferencia, nuevamente, respecto a la edad: mientras el 87% de los jóvenes entre 18 y 34 años declara haber ahorrado, solo el 50% de los adultos entre 65 y 70 años también lo ha hecho.

Si bien no hay manera certera de saber cuánto debería tener ahorrado cada persona según su edad y condiciones específicas, la fórmula Kimmie Greene ayuda a tener un marco referencial, el cual es especialmente útil para plantear metas realistas de conformidad con las circunstancias de cada quien: