Este es el dinero que cobrará Claudia Bavel por regresar a televisión para hablar de Joaquín y Casillas

El nombre de Claudia Bavel lleva unas semanas en boca de todos. Hace unas semanas, la modelo de OnlyFans mostró en el programa 'De viernes' las conversaciones con el exportero de Real Madrid, Iker Casillas, que no se cortó en mostrar su opinión escribiendo "si vas así... al personal me le revolucionas entero" o "estás buenísima". Por si fuera poco, hace unos días se publicaron los mensajes de Bavel con Joaquín Sánchez, exfutbolista de Betis y Valencia.

El programa 'Ni que fuéramos Shhh' reveló la información, y el contenido del 'chat' se volvió viral en redes sociales. Joaquín y Claudia Bavel hablaron varias veces, y el deportista trató de quedar con la modelo en Barcelona. El primer mensaje es de diciembre de 2023, pero el sevillano contactó de nuevo con ella el 20 de agosto de 2024 cuando viajó a la Ciudad Condal para negociar el fichaje de Vitor Roque por el Betis.

La la conversación se calentó después de que Joaquin le dijera que se hospedaba en el Hotel Colonial. Bavel le dijo que "me da pena no poder conocernos", que le ha "dejado con todas las ganas" y que "me tendré que tocar por tu culpa". Invitó a Joaquín a buscar una solución, que contestó con un "Estoy en ello".

Dicho esto, la chica dio su opinión en Instagram. Bavel escribió que "se juzga mucho por todo. SÍ, compartí chats con amigas que yo creía amigas. Amigas que han comido en mi mesa, luego se han ido a la televisión y que ahora se han dedicado a enviar mis chats a TV", y que su problema fue "confiar en quién no debía". Susana Saborido, mujer de Joaquín, se pronunció en redes compartiendo una foto con su marido con la frase "siempre juntos mi vida".

Ahora, según ha contado 'Informalia', que pertenece a 'El Economista', Claudia Bavel regresará al programa 'De viernes' y ganará entre 10.000 y 15.000 euros. Habrá que estar atentos para conocer los detalles que dará la modelo en esta nueva entrega del 'culebrón'.