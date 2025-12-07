¿Cuánto dinero cobra un notario en España en 2025? Aquí tienes la respuesta

Los notarios son funcionarios públicos habilitados para certificar la veracidad y legitimidad de actos extrajudiciales. A su vez, ejercen como expertos en Derecho, lo que les permite asumir distintas responsabilidades.

Entre ellas se encuentran la de orientar y asesorar cuando se les requiere para conseguir un propósito legal, así como otorgar validez oficial a declaraciones de voluntad a través de documentos públicos, redactados por ellos, como testamentos, herencias u otras escrituras notariales.

Para ejercer como notario será necesario, entre otros requisitos, tener la nacionalidad española o de otro país miembro de la Unión Europea, ser mayor de edad, poseer un título en Derecho obtenido en España o debidamente homologado, y no contar con impedimentos legales para desempeñar un cargo público.

¿Cuánto gana realmente un notario en 2025?

En lo referente a la compensación económica, se trata de una de las profesiones con mejor retribución del país. No todos los que ejercen cuentan con un sueldo fijo estándar, aunque sí existe una base mínima establecida, a la cual no se le suman los habituales complementos que suelen percibirse.

En consecuencia, las ganancias varían según la notaría donde se desempeñen, los aranceles aplicados y el volumen de documentos firmados. A modo de referencia, quienes se encuentren en el Grupo y Nivel tres pueden rondar los 13.977 euros anuales, mientras que los profesionales del Grupo uno podrían alcanzar los 28.260 euros brutos al año.

Según las tarifas fijadas por el BOE, los precios parten desde unos 15 euros para poderes sencillos, y 30 euros para documentos como actas, poderes generales, testamentos, capitulaciones matrimoniales o escrituras vinculadas a la subrogación y modificación de hipotecas.

En el caso de la constitución de sociedades limitadas con un capital inferior a 30.000 euros, la minuta asciende a 150 euros, reduciéndose a 60 euros cuando el capital no alcanza los 3.100 euros.

Con estas cifras, y en función del volumen de trabajo y del tipo de despacho, la retribución de un notario podría llegar a rondar los 150.000 euros anuales, lo que se traduce en aproximadamente 12.500 euros brutos al mes.