¿Cuánto dinero cobra un bombero forestal en Aragón? Su sueldo es poco más que el SMI

La última oleada de incendios forestales que ha asolado múltiples comunidades autónomas en España ha obligado que muchos españoles nos preguntemos cómo es la situación económica de los bomberos que se juegan la vida para intentar salvar nuestros hogares y nuestras vidas.

También han hablado de ello los propios implicados: UGT, por ejemplo, ha comentado la situación por la que atraviesan los Bomberos Forestales en Aragón, cuyo sueldo apenas supera en 145 euros el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El sindicato denuncia públicamente que el salario medio 'real' en SARGA, la empresa pública en la que trabajan 1.323 personas en Zaragoza, Huesca y Teruel, es de apenas 1.551 euros al mes en 12 pagas, o lo que es igual, 1.329 euros mensuales si se divide en 14 pagas.

Considerando que en estos momentos el SMI en España se sitúa en 1.184 euros netos en 14 pagas, la diferencia es esos 145 euros mensuales de los que hablamos.

Ahora bien, desde el Gobierno de Aragón comparten otros datos muy diferentes: los bomberos forestales, según estos datos, cobrarían 2.000 euros al mes aproximadamente, sin embargo, hacen referencia al salario bruto según denuncian: "los datos difundidos por Interior incluyen todos los costes sociales de la empresa, por lo que no es el salario efectivo que perciben los Bomberos Forestales. Se dan así para inflar números y dar la sensación de que están mejor pagados".

UGT considera que los salarios que rigen en estos momentos en SARGA son insuficientes: "es un servicio a bajo coste con el que los trabajadores difícilmente llegan a final de mes".

Aprovechando los incendios forestales que han afectado especialmente a Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura, el sindicato exige mejorar las condiciones de los Bomberos Forestales de Aragón, en especial por ser una profesión de riesgo para todos los empleados.