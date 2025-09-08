Tenis
Este es el dinero que Carlos Alcaraz se embolsa tras ganar el US Open: El más alto de la historia del tenis
El tenista murciano ha conseguido sumar varios millones de dólares en premios deportivos en lo que va de temporada
El tenista Carlos Alcaraz es joven, 22 años, pero cuenta ya con un palmarés que muchos no han podido ni soñar en toda su carrera. El talento del murciano sorprende a todo el mundo y cada torneo que juega demuestra que es el heredero natural de Rafa Nadal.
Seis títulos tiene ya con su última victoria frente al italiano Jannik Sinner en el US Open, y uno de los futuros más brillantes de cualquier disciplina. Así, el deporte español va consiguiendo relevos para sus principales figuras, con el mismo Alcaraz o Lamine Yamal como principales bazas.
Tras la victoria del español muchos se preguntan cuánto dinero se ha llevado para Murcia con su victoria en el partido del domingo por la noche. El premio es alto, mucho. De hecho, es el mayor repartido hasta la fecha en el mundo del tenis.
La organización del torneo premia al vencedor con cinco millones de dólares, un 39% más de lo que pagaba en el torneo de 2024, 3,6 millones.
Cabe destacar que esta misma cantidad es la que se embolsó la tenista bielorrusa, Aryna Sabalenka, por su victoria en el cuadro femenino. Sinner y Anisimova, por otro lado, recibirán 2,5 millones por haber llegado a la final.
Un 2025 de récord para 'Carlitos'
Este 2025 está siendo un año de lo más prolífico para el tenista español, tanto en lo deportivo, como en lo económico, pues suele ir de la mano. En total, Alcaraz ha ganado 15 millones de dólares y la temporada tenística todavía tiene que pasar por algunos escenarios importantes.
Todavía queda queda por disputarse la Copa Davis, que llegará a partir de este fin de semana. El equipo español se enfrentará a Dinamarca, aunque sin la presencia del reciente campeón de los Estados Unidos. Después, Pekín, Shanghái, París-Bercy y Nitto.
En caso de que España entre en las finales de la Davies, podría sumar otro título en noviembre y cerraría la temporada en el Six Kings Slam, que pese a ser partidos no competitivos, la motivación económica y los demás nombres que jugarán lo convierten en otro 'must' del año tenístico.
