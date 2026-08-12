La diferencia entre las vacaciones de Pedro Sánchez y las de cualquier trabajador: “No tiene un derecho a desconectar”

Como ocurre cada verano, Pedro Sánchez ha reducido su agenda pública durante unos días para disfrutar de un periodo de descanso en La Mareta, la residencia situada en Lanzarote que ya utilizaron otros presidentes del Gobierno. Sin embargo, su situación no es exactamente comparable a la de un trabajador que se marcha de vacaciones. La razón está en la propia naturaleza del cargo que ocupa.

El presidente del Gobierno no mantiene una relación laboral convencional con el Estado. No es un trabajador por cuenta ajena, un autónomo ni un funcionario, sino que ocupa un cargo político. Por este motivo, las vacaciones que disfrutan los trabajadores y que están reconocidas como un derecho laboral no se aplican de la misma manera al jefe del Ejecutivo.

Pedro Sánchez, durante la visita al Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, en Madrid. / Diego Radamés / Europa Press

“El derecho a vacaciones y a la desconexión digital son derechos laborales y ahí está la clave porque el presidente del Gobierno no es un trabajador ni un empleado público ordinario”, explica el abogado laboralista Xavi Abat. En otras palabras, Sánchez puede organizar su agenda para disponer de unos días de descanso, pero estos no constituyen unas vacaciones laborales en el sentido establecido por el Estatuto de los Trabajadores.

La diferencia es importante porque un empleado que comienza sus vacaciones deja temporalmente de estar obligado a atender las cuestiones relacionadas con su puesto de trabajo. Además, la legislación laboral reconoce el derecho a disfrutar de un periodo anual de descanso retribuido. En el caso del presidente, en cambio, no existe un contrato de trabajo que genere ese derecho.

Esto no significa que Sánchez tenga que mantener el mismo ritmo de actividad durante todo el verano. El presidente puede reducir sus actos públicos, descansar y trasladarse a una residencia como La Mareta. De hecho, es una práctica habitual que los jefes del Ejecutivo dispongan de periodos de menor actividad durante los meses estivales. Sin embargo, continúan ocupando el cargo durante todo ese tiempo.

Pedro Sánchez, en el Comité Federal del 27 de junio de 2026. / Javier Barbancho / ACN

La propia legislación contempla qué sucede cuando el presidente se encuentra ausente. El artículo 13 de la Ley 50/1997 establece que, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, sus funciones pueden ser asumidas por los vicepresidentes siguiendo el orden de prelación y, en su defecto, por los ministros según el orden correspondiente.

Esta posibilidad tampoco significa que el presidente tenga unas vacaciones laborales convencionales. Se trata de un mecanismo institucional pensado para garantizar que el Ejecutivo pueda seguir funcionando cuando el jefe del Gobierno no puede ejercer temporalmente sus funciones. Por tanto, estar descansando no equivale a dejar de ser presidente ni a quedar completamente al margen de las responsabilidades del cargo.

Una de las dudas más habituales tiene que ver precisamente con la posibilidad de desconectar del teléfono y del correo electrónico. Los trabajadores y empleados públicos cuentan con un derecho a la desconexión digital destinado a proteger sus periodos de descanso. Sin embargo, según Abat, esta regulación no puede trasladarse automáticamente a la figura del presidente del Gobierno.

“Un presidente del Gobierno, actuando como tal, no encaja en ninguna de estas dos categorías, de modo que no tiene un derecho a desconectar protegido jurídicamente”, señala el abogado. Esto implica que, aunque Sánchez reduzca su actividad y aproveche el verano para descansar, no existe una protección laboral que le permita desvincularse completamente de las obligaciones derivadas de su cargo.

Pedro Sánchez, en su comparecencia del viernes en Ceuta. / Borja Puig de la Bellacasa/Moncloa HANDOUT / EFE

La diferencia puede apreciarse especialmente cuando surge una situación de relevancia nacional. Un trabajador de vacaciones puede no responder a una comunicación de su empresa porque está ejerciendo su derecho al descanso. El presidente, en cambio, continúa siendo la máxima autoridad del Ejecutivo y debe poder reaccionar ante acontecimientos que requieran su intervención, incluso durante un periodo de menor actividad.

Por tanto, cuando se habla de las “vacaciones” de Pedro Sánchez, se utiliza principalmente una expresión coloquial para describir un periodo de descanso y una reducción de su agenda. Jurídicamente, su situación es diferente a la de un trabajador convencional: puede descansar, pero no disfruta de unas vacaciones laborales reconocidas en los mismos términos y tampoco cuenta con un derecho general a desconectar de sus responsabilidades como presidente.