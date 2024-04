Soy dietista y estos son los principales motivos por los que quizá no adelgazas

Hacer deporte y llevar una dieta es imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a mantener un peso ideal, a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mejorar la mente, entre una gran cantidad de beneficios.

Son muchas las personas que quieren perder peso y para ello aumentan su actividad física. Ahora, la dietista y coach nutricional, Paola Procell, ha revelado a 'ABC' cuáles son los principales motivos por los que algunos pacientes no adelgazan por más que lo intentan.

No tomar suficientes proteínas

La especialista en alimentación antiinflamatoria y flexibilidad metabólica ha asegurado que "el cuerpo siempre está produciendo proteínas, lo que significa que constantemente descomponemos y construimos proteínas dentro de él en función de lo que necesita cada día. Esto significa que necesitamos obtener la cantidad suficiente de proteínas de lo que comemos".

En caso de no consumir las proteínas suficientes, el cuerpo las toma de otra parte. Es por ese motivo que es necesario comer fuentes nutritivas como huevo, carne, pescados, mariscos o legumbres, entre otros.

Hacer desayunos-postre

Procell ha explicado que, aunque el desayuno no es la comida más importante del día, según lo que comas a primera hora de la mañana, tendrás más o menos hambre.

Son muchas las personas que para desayunar toman un exceso de carbohidratos refinados, sin la cantidad de proteínas y grasas necesarias: "Esto nos llevará a tener alterado nuestro humor, irritabilidad, hambre, sensación de falta de energía, desmotivación y, por supuesto, incrementará el riesgo de sufrir inflamación crónica", ha declarado.

Ayuno

Muchos creen que el ayuno se trata de saltarse comidas y evitar el desayuno o pasar muchas horas sin comer nada, pero la dietista ha explicado que esto puede aumentar la producción de grelina, la hormona que estimula el apetito. Esto provoca que consuman más calorías por la tarde y favorece la resistencia a la leptina, que aunque comas, seguirás teniendo hambre.

"La solución para hacer ayunos intermitentes que nos ayuden a tener todos sus beneficios es nutrirnos adecuadamente en cada comida para que el descanso digestivo sea natural y no pasando hambre", ha explicado Procell.

Miedo a las grasas

Aunque están vistas como responsables de varios problemas de salud, la dietista ha señalado que no hay que obsesionarse: "Las calorías son importantes, yo no voy a decir que te olvides por completo de medir calorías, pero sí que no andes contando calorías ni obsesionado con el déficit calórico para adelgazar".

Las grasas son esenciales en el organismo, ya que absorben vitaminas liposolubles (A, D, E, K), construyen membranas celulares y son responsables de mantenernos saciados, además de aportar una fuente importante de energía.

Sin embargo, la experta comenta que las grasas beneficiosas son las insaturadas, como el aceite de oliva, frutos secos, aguacates y pescados. Por lo que en vez de limitarlas, se tienen que consumir las saludables dentro de una dieta equilibrada.