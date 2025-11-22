Así es la dieta salvadora de Santiago Segura: "He llegado a estar hasta 36 horas sin comer"

No se puede entender la industria cinematográfica en España sin mencionar el nombre de Santiago Segura, ya que ha creado y protagonizado una de las sagas de películas más comentadas de la época: 'Torrente'. También es conocido por dirigir y protagonizar comedias exitosas como 'Padre no hay más que uno'.

El actor dio un giro a su vida por su propia salud, ya que llegó a pesar más de 116 kilos. El director de cine explicó a 'El Español' que su rejuvenecimiento se debe a tres aspectos clave: disciplina, ayuno intermitente y hábitos saludables.

Hubo un momento en el que se dio cuenta que no podía seguir con el estilo de vida que llevaba, y una de las cosas que cambio, de manera radical, fue la alimentación. El actor de 'Torrente' eliminó de su dieta el azúcar, las harinas y los productos ultraprocesados. "Llevo años sin probarlas y la diferencia se nota", comentó.

"Ahora desayuno pan negro con aguacate. Antes me metía bollería industrial como si no hubiera un mañana", confesó el director de 'Padre no hay más que uno'.

La transformación física del actor no se entendería sin el ayuno intermitente, clave en su método. El actor explicó que sigue el modelo 16/8, que consiste en concentrar todas las comidas del día en un intervalo de ocho horas. Aunque, en algunas ocasiones ha estado más tiempo sin comer.

El actor de 'Torrente' aseguró que "no se lo recomiendo a nadie, pero, sí, yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas".

Santiago Segura / Atresmedia

El director de cine destapó que no siempre es fácil aguantar las ganas de comer: "Cuando me entran ganas de comer impulsivamente, paro y me acuerdo de todo el esfuerzo que he hecho para perder peso".

La alimentación fue diferencial para llevar a cambio la transformación, pero también la actividad física: "El secreto es tan sencillo como comer menos y hacer más deporte".