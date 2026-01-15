La dieta de Marcos Llorente, al descubierto: "No consumo verduras y como bajo el sol"

Marcos Llorente vuelve a estar en boca de todos tras abrirse a sus seguidores en una ronda de preguntas y respuestas a través de Instagram. El futbolista del Atlético de Madrid respondió con naturalidad a numerosas cuestiones planteadas por sus fans, aclarando algunas de las dudas más habituales que suelen rodear su día a día.

En primer lugar, el colchonero reconoció que lo importante no es el número de comidas que se realiza al día, sino que "esas ingestas sean durante las horas de sol". Además, compartió que "el cuándo es más importante que el qué".

Un seguidor le cuestionó sobre la posibilidad de cultivar sus propias verduras en su finca, pero la respuesta del futbolista fue clara y concisa: "No como verduras", adjuntando una foto de una sartén llena de langostinos.

Un hábito saludable distinto al que antes realizaba, pues en abril de 2024 desveló que seguía de forma estricta la dieta del paleolítico: "Simplemente es comer lo que se comía en esa época. Hoy en día tendrías que eliminar los ultraprocesados y los cereales, todo lo que sea pasta, pan, trigo, arroz y lácteos también. Como de todo; carne, chuletón, huevos, pescado y verduras. Lo único que como de hidratos es el boniato, patata y yuca".

Muchas personas, antes de comer, cuentan las calorías que tiene el plato, ya sea antes de elaborarlo o mediante aplicaciones, aunque Marcos Llorente advirtió que "el cuerpo no es una bomba calorimétrica", y lo considera una pérdida de tiempo.

"El metabolismo depende de la luz, la hora, la temperatura, el sueño, el estado nervioso, no solo de números. Contar calorías ignora ritmo circadiano, insulina, leptina y mitocondrias", expuso en Instagram.

Marcos Llorente, en sus 'stories' de Instagram / Sport

Él no tiene dudas en decir que la prioridad a la hora de comer es hacerlo con luz solar y evitar comer de noche, debido a que "el cuerpo decide cómo usar la energía, según la hora".

Sobre sus hábitos saludables, Marcos Llorente considera fundamental consumir alimentos reales, asegurarse de ingerir suficiente proteína y grasas naturales, y evitar por completo los ultraprocesados. Además, recomienda comer sin estrés, sin picar entre horas y respetando lo que él llama "el hambre real".