FAMOSOS
La dieta de Marcos Llorente, al descubierto: "No consumo verduras y como bajo el sol"
El jugador del Atlético de Madrid compartió algunas de sus rutinas a través de Instagram
Marcos Llorente vuelve a estar en boca de todos tras abrirse a sus seguidores en una ronda de preguntas y respuestas a través de Instagram. El futbolista del Atlético de Madrid respondió con naturalidad a numerosas cuestiones planteadas por sus fans, aclarando algunas de las dudas más habituales que suelen rodear su día a día.
En primer lugar, el colchonero reconoció que lo importante no es el número de comidas que se realiza al día, sino que "esas ingestas sean durante las horas de sol". Además, compartió que "el cuándo es más importante que el qué".
Un seguidor le cuestionó sobre la posibilidad de cultivar sus propias verduras en su finca, pero la respuesta del futbolista fue clara y concisa: "No como verduras", adjuntando una foto de una sartén llena de langostinos.
Un hábito saludable distinto al que antes realizaba, pues en abril de 2024 desveló que seguía de forma estricta la dieta del paleolítico: "Simplemente es comer lo que se comía en esa época. Hoy en día tendrías que eliminar los ultraprocesados y los cereales, todo lo que sea pasta, pan, trigo, arroz y lácteos también. Como de todo; carne, chuletón, huevos, pescado y verduras. Lo único que como de hidratos es el boniato, patata y yuca".
Muchas personas, antes de comer, cuentan las calorías que tiene el plato, ya sea antes de elaborarlo o mediante aplicaciones, aunque Marcos Llorente advirtió que "el cuerpo no es una bomba calorimétrica", y lo considera una pérdida de tiempo.
"El metabolismo depende de la luz, la hora, la temperatura, el sueño, el estado nervioso, no solo de números. Contar calorías ignora ritmo circadiano, insulina, leptina y mitocondrias", expuso en Instagram.
Él no tiene dudas en decir que la prioridad a la hora de comer es hacerlo con luz solar y evitar comer de noche, debido a que "el cuerpo decide cómo usar la energía, según la hora".
Sobre sus hábitos saludables, Marcos Llorente considera fundamental consumir alimentos reales, asegurarse de ingerir suficiente proteína y grasas naturales, y evitar por completo los ultraprocesados. Además, recomienda comer sin estrés, sin picar entre horas y respetando lo que él llama "el hambre real".
- Así reaccionó Julio Iglesias tras enterarse de las acusaciones de sus exempleadas
- Julio Iglesias, acusado de agresor sexual por dos extrabajadoras con casi 80 años: 'Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza para que siguiera
- Las imágenes que confirman que Rosalía tiene novia
- Frank Cuesta rompe su silencio tras la polémica: 'Me dieron un ultimátum
- Julio Iglesias rompe su silencio tras las acusaciones de acoso y agresión sexual
- Giro en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar este gasto que siempre ha corrido por cuenta del inquilino
- El discreto amor de Gonzalo Miró, al descubierto en un fin de semana romántico
- De portada 'Playboy' al lado más oscuro de la fama: 'Estuve a punto de morir por una sobredosis