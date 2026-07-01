Diego Suárez, experto en longevidad: "Estas tres frutas no se las recomendaría ni a mi peor enemigo"

Hay muchas claves a cumplir en caso de que queramos mejorar nuestra longevidad: desde hacer ejercicio de forma frecuente hasta descansar cuando toca, pasando por construir unos buenos hábitos alimentarios.

En relación a esto último, existen ciertos estudios que señalan algunos alimentos a evitar de cara a mejorar nuestra longevidad. Y, según el especialista Diego Suárez, habría hasta tres frutas en dicha lista.

"No desearía estas tres frutas ni a mi peor enemigo", comenzaba afirmando el especialista en una reciente publicación compartida en ASTV para señalar el plátano como fruta inicial a evitar.

Según el especialista, esta última es pura fructosa y equivaldría aproximadamente a una cucharada sopera de Nutella. Por esa misma razón, convendría no consumirlo en caso de inflamación o de sobrepeso.

La segunda fruta que señala Diego Suárez serían las uvas a causa de su altísima carga glucémica, lo cual hace que el cuerpo la procese como un refresco y no consiga saciarse después de consumirla.

Por último, el experto señala el mango como fruta a evitar. Sobre todo, por parte de aquellas personas que lleven una vida sedentaria: "te inflaman y, además, te dejan en modo almacenamiento".

A pesar de ello, Diego Suárez asegura que el problema no es la fruta en cuestión, sino la manera en la que la comemos. Entonces, ¿cuál es la forma recomendada por parte del especialista?

El experto lo tiene bastante claro: lo ideal es comer fruta de estación e intentando mantener un equilibrio con el resto de nutrientes que consumamos en cada comida para mejorar nuestra longevidad a largo plazo.