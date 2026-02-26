Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Frenkie de Jong lesiónCamp NouMbappé lesiónCuadro Champions LeagueSorteo ChampionsCruces ChampionsHorarios GP TailandiaMateu LahozMarc GuiuRivales Barcelona ChampionsRivales Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsPlaza extra ChampionsEbrima TunkaraAlineaciones probables Barcelona - VillarrealJulián ÁlvarezOriol RomeuGoleadores ChampionsPiquéPrestianni ViniciusCuándo juega AlcarazMárquezVan AertJorge LorenzoEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaIsidro NavarroElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Estrada FernándezEdu AguirreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

SALUD

Diego Suárez, experto en longevidad: “Si no quieres estar hinchado debes quitar estos tres alimentos de tu vida"

El especialista Diego Suárez explica qué productos favorecen la inflamación crónica y cuáles ayudan a mantener el equilibrio metabólico

Los alimentos para evitar el hinchazón

Los alimentos para evitar el hinchazón / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

En el ámbito de la salud, la alimentación ocupa un lugar esencial en el equilibrio físico, mental y emocional del ser humano. No solo proporciona la energía necesaria para el funcionamiento diario, sino que es considerada una herramienta terapéutica preventiva clave contra enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer. 

Diego Suárez, especialista en longevidad y divulgador en redes sociales, compartió un vídeo donde señala tres alimentos que, según su criterio, convendría eliminar para reducir la hinchazón y la inflamación. El experto plantea una pregunta directa: cuál es el alimento más inflamatorio y qué alternativas más saludables pueden sustituirlo.

Los tres alimentos que debes eliminar

Suárez comienza su explicación con un mensaje contundente: no menciona uno ni dos, sino tres productos que, a su juicio, deberían desaparecer de la dieta habitual de quienes sufren inflamación constante. El primero en la lista es el azúcar añadido. Según explica, su consumo frecuente puede alterar los niveles de insulina y favorecer procesos inflamatorios, además de aportar escaso valor nutricional cuando se consume en exceso.

Dispara la inflamación, altera la insulina y no aporta absolutamente nada para tu salud”, dice. “Segundo, el pan moderno. No hablo del pan de antes, hablo del pan ultraprocesado de hoy hecho con harinas refinadas y trigo modificados que tu cuerpo ya no sabe gestionar”, señala.

También hace referencia a los aceites refinados vegetales, poniendo como ejemplos el de girasol, maíz, canola, sémola y uva. “Todos esos aceites que vienen de semilla y que se usan una y otra vez en los restaurantes. Si ya son inflamatorios de base, imagínate después de haberlo calentado 20 veces en una freidora”, concluye.

El segundo señalado es el pan ultraprocesado actual. El experto distingue entre elaboraciones tradicionales y productos industriales hechos con harinas refinadas y variedades de trigo modificadas. Asegura que este tipo de pan, ampliamente distribuido en supermercados, puede resultar más difícil de digerir y contribuir a molestias digestivas en algunas personas.

En tercer lugar, menciona los aceites vegetales refinados. “Todos esos aceites que vienen de semilla y que se usan una y otra vez en los restaurantes. Si ya son inflamatorios de base, imagínate después de haberlo calentado 20 veces en una freidora”, concluye.

Priorizar alimentos de buena calidad

Más allá de señalar alimentos concretos, el mensaje de fondo gira en torno a la calidad de los productos y a la forma en que se procesan y cocinan. La inflamación crónica de bajo grado es un tema cada vez más estudiado en la medicina preventiva, y muchos especialistas coinciden en que una dieta rica en alimentos frescos, frutas, verduras, legumbres y grasas de buena calidad puede ayudar a reducirla.

Noticias relacionadas

El vídeo no tardó en viralizarse, acumulando miles de visualizaciones y una gran cantidad de comentarios. Algunos usuarios afirmaron haber eliminado esos productos sin notar mejoría, mientras que otros se mostraron de acuerdo con el planteamiento y compartieron experiencias personales positivas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La hija de una famosa actriz okupa un chalé y pide 300.000 euros para irse: 'Es mi única oferta
  2. Blanca García, nutricionista: 'Evita comprar estas latas de atún, tienen más mercurio
  3. Rosa Rodríguez se sincera sobre su pasado tras ganar el bote de 'Pasapalabra': "No estaba muy bien de la cabeza"
  4. La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
  5. Edu Aguirre, estalla contra el Real Madrid tras vencer al Benfica: 'Así no se gana la Champions
  6. Julio Iglesias frena en seco a Yolanda Díaz
  7. Shakira vivirá en España de nuevo, pero no en Barcelona: Esta es la ciudad elegida y el motivo
  8. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la empresa puede suprimir tus derechos adquiridos

Buenas noticias para las familias con hijos: el Gobierno da el' OK' a una ayuda de 2.400 euros

Buenas noticias para las familias con hijos: el Gobierno da el' OK' a una ayuda de 2.400 euros

Diego Suárez, experto en longevidad: “Si no quieres estar hinchado debes quitar estos tres alimentos de tu vida"

Diego Suárez, experto en longevidad: “Si no quieres estar hinchado debes quitar estos tres alimentos de tu vida"

Atresmedia, condenada a pagar 157.000 euros por 'publicidad encubierta'

Atresmedia, condenada a pagar 157.000 euros por 'publicidad encubierta'

La Seguridad Social añade estas 11 enfermedades con las que poder acceder a la jubilación a los 56 años

La OCU lo tiene claro: estas son las 5 mejores leches del supermercado

La OCU lo tiene claro: estas son las 5 mejores leches del supermercado

Precio de la luz para mañana, viernes 27 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, viernes 27 de febrero: las horas más baratas y más caras

El autor de 'The Psychology of Money' lanza un aviso: nunca fue tan fácil ganar dinero… ni tan difícil sentirse rico

El autor de 'The Psychology of Money' lanza un aviso: nunca fue tan fácil ganar dinero… ni tan difícil sentirse rico

'El Hormiguero': quién es Dani Martínez, uno de los cómicos más queridos de España

'El Hormiguero': quién es Dani Martínez, uno de los cómicos más queridos de España