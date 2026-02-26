Diego Suárez, experto en longevidad: “Si no quieres estar hinchado debes quitar estos tres alimentos de tu vida"

En el ámbito de la salud, la alimentación ocupa un lugar esencial en el equilibrio físico, mental y emocional del ser humano. No solo proporciona la energía necesaria para el funcionamiento diario, sino que es considerada una herramienta terapéutica preventiva clave contra enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Diego Suárez, especialista en longevidad y divulgador en redes sociales, compartió un vídeo donde señala tres alimentos que, según su criterio, convendría eliminar para reducir la hinchazón y la inflamación. El experto plantea una pregunta directa: cuál es el alimento más inflamatorio y qué alternativas más saludables pueden sustituirlo.

Los tres alimentos que debes eliminar

Suárez comienza su explicación con un mensaje contundente: no menciona uno ni dos, sino tres productos que, a su juicio, deberían desaparecer de la dieta habitual de quienes sufren inflamación constante. El primero en la lista es el azúcar añadido. Según explica, su consumo frecuente puede alterar los niveles de insulina y favorecer procesos inflamatorios, además de aportar escaso valor nutricional cuando se consume en exceso.

“Dispara la inflamación, altera la insulina y no aporta absolutamente nada para tu salud”, dice. “Segundo, el pan moderno. No hablo del pan de antes, hablo del pan ultraprocesado de hoy hecho con harinas refinadas y trigo modificados que tu cuerpo ya no sabe gestionar”, señala.

También hace referencia a los aceites refinados vegetales, poniendo como ejemplos el de girasol, maíz, canola, sémola y uva. “Todos esos aceites que vienen de semilla y que se usan una y otra vez en los restaurantes. Si ya son inflamatorios de base, imagínate después de haberlo calentado 20 veces en una freidora”, concluye.

El segundo señalado es el pan ultraprocesado actual. El experto distingue entre elaboraciones tradicionales y productos industriales hechos con harinas refinadas y variedades de trigo modificadas. Asegura que este tipo de pan, ampliamente distribuido en supermercados, puede resultar más difícil de digerir y contribuir a molestias digestivas en algunas personas.

En tercer lugar, menciona los aceites vegetales refinados. “Todos esos aceites que vienen de semilla y que se usan una y otra vez en los restaurantes. Si ya son inflamatorios de base, imagínate después de haberlo calentado 20 veces en una freidora”, concluye.

Priorizar alimentos de buena calidad

Más allá de señalar alimentos concretos, el mensaje de fondo gira en torno a la calidad de los productos y a la forma en que se procesan y cocinan. La inflamación crónica de bajo grado es un tema cada vez más estudiado en la medicina preventiva, y muchos especialistas coinciden en que una dieta rica en alimentos frescos, frutas, verduras, legumbres y grasas de buena calidad puede ayudar a reducirla.

El vídeo no tardó en viralizarse, acumulando miles de visualizaciones y una gran cantidad de comentarios. Algunos usuarios afirmaron haber eliminado esos productos sin notar mejoría, mientras que otros se mostraron de acuerdo con el planteamiento y compartieron experiencias personales positivas.