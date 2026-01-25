Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SALUD

Diego Suárez, experto en longevidad, alerta sobre los peligros de dormir con el móvil: “Tu cerebro no se regenera”

Diego Suárez Liceras, especialista en longevidad y "retroenvejecimiento" (Coeus Retroaging) ha ganado notoriedad por sus recomendaciones sobre salud y hábitos de vida. Esta vez, avisa sobre los peligros de dormir junto a un dispositivo tecnológico

Diego Suárez, experto en longevidad

Diego Suárez, experto en longevidad / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Dormir bien es esencial para la salud física y mental, actuando como un proceso reparador que fortalece el sistema inmunológico, mejora el rendimiento cognitivo, regula hormonas y reduce el estrés. Un sueño de calidad, generalmente de unas 8 horas para adultos, previene enfermedades crónicas, mejora la memoria, el estado de ánimo y aumenta la productividad, siendo fundamental para una vida saludable. 

Los expertos alertan que usar el móvil o tenerlo cerca al dormir puede reducir la calidad y cantidad de sueño, incrementando el riesgo de insomnio hasta en un 59%. La luz azul y la estimulación cerebral impiden la correcta producción de melatonina, dificultando la conciliación del sueño, causando somnolencia, irritabilidad y problemas de concentración al día siguiente. 

Los riesgos, según Diego Suárez

Diego Suárez Liceras, experto en longevidad, ha comentado las importancias de dormir bien. Sostiene que el sueño es el pilar más crítico para el "retroenvejecimiento" y su recomendación más enfática y viral es no dormir con el teléfono móvil cerca.

Afirma que tener el móvil al lado de la cama impide que el cerebro se regenere correctamente durante la noche, lo que acelera el envejecimiento biológico y advierte que esta práctica es una causa directa de trastornos del sueño que afectan la salud a largo plazo.

“Más del 25% de las personas expuestas a señales inalámbricas por la noche desarrollan trastornos severos del sueño”, dice Diego Suárez. En referencia al cuerpo, considera que “necesita oscuridad, silencio y ausencia de radiación para repararse”, considera.

“Cuando duermes con el móvil al lado, tus ondas cerebrales se alteran, tu melatonina cae en picado y tu cerebro deja de regenerarse”, afirma. “Deja el móvil fuera del dormitorio y, si te preocupa no despertarte, ponte un despertador con luz natural”, concluye. Las ondas cerebrales cambian constantemente según el estado de activación, ánimo o concentración, y su alteración produce desequilibrios que afectan la calidad de vida, causando síntomas como fatiga, ansiedad, insomnio o falta de atención.

Cuando la actividad eléctrica se desregula, el cerebro puede presentar excesos o déficits de frecuencias específicas (Delta, Theta, Alfa, Beta, Gamma) que reflejan el funcionamiento del sistema nervioso. 

TEMAS

