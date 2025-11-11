Diego Fernández, experto en química: ¨Usa esto para limpiar tu lavadora en lugar vinagre y bicarbonato¨

Una de las creencias más extendidas en los últimos años sobre cómo limpiar una lavadora tiene que ver con usar una mezcla de vinagre y bicarbonato en el proceso.

No obstante, el ingeniero químico Diego Fernández asegura que esto no es más que un mito, dado que existe un componente que es mucho más eficaz en todos los sentidos.

De esta manera y tal y como mencionaba en una reciente publicación de su cuenta de Instagram, el experto proponía sustituir el vinagre y el bicarbonato por el ácido cítrico.

¨Tiene un mayor nivel de acidez que el vinagre y va a funcionar mejor¨, señalaba Diego Fernández añadiendo, además, que era menos corrosivo que este último y, por tantoe, menos agresivo con nuestra lavadora.

En este mismo sentido y si queremos hacer una buena limpieza de lavadora, tendríamos que echar cuatro cucharadas de ácido cítrico dentro de la misma y arrancarla con un ciclo de agua caliente.

¨El vinagre funciona, pero tendrías que usar dos litros de vinagre industrial¨, comentaba el experto para recalcar otra ventaja del ácido cítrico consistente en que podemos usar una cantidad mucho menor del mismo.

Lo bueno es que, además, se puede comprar ácido cítrico en cualquier droguería especializada, por lo que se trata de una sustancia bastante sencilla de conseguir.

Siguiendo estos consejos, Diego Fernández asegura que aumentarás significativamente la vida útil de tu lavadora y recomienda limpiarla de esta manera con cierta frecuencia.